DJEČAK KOJI JE SCIMAO GERRARDA! ‘Da je to napravio netko od odraslih, zavrnuo bi mu vratom’

Autor: G.I.Š.

Steven Gerrard sigurno pamti dvoboj protiv Chelsea iz 2006. kada ga je tada petogodišnji dječak scimao u tunelu prije utakmice.

Taj snimak je obišao svijet, a od dječaka je napravio zvijezdu među navijačima Chelsea.

Ovaj sada 20-godišnjak imenom Jack Nickless igra u jednom niželigašu (North Greenford United) i pokušava napraviti nogometnu karijeru.

“Svake godine se vrti taj video. Ne sjećam se previše, no znam kako me je otac pripremio za to, na neki način me je i nagovorio. Vidio sam Gerrarda u tunelu i bio je to samo instinktivan potez”, otkrio je.

“Samo jednom sam se nasmijao u tunelu prije utakmice. Da je to napravio netko od odraslih, zavrnuo bi mu vratom”, rekao je Gerrard nakon tog susreta.

U svakom slučaju video je postao legendaran i pratit će Gerrarda do kraja života.