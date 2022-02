DIVAC NAPAO I ISTUKAO POZNATOG NOGOMETAŠA! Pali su šamari, skočio je na njega, a razlog je nevjerojatan

Autor: P.V.

Vlade Divac nasrnuo je i napao bivšeg nogometaša Nišu Saveljića u restoranu u Beogradu u vlasništvu Dejana Bodiroge. A povod je nevjerojatan…

Naime, kako otkrivaju tamošnji mediji, Petra Divac, kći bivše zvijezde LA Lakersa, požalila se svom ocu da joj njegov prijatelj šalje – neprimjerene poruke. Sve je počelo šalama na Instagramu, ali Petri se to nije svidjelo.

Niša je tako Petri pisao kako je porasla, kako je lijepa i tražio ju je da popiju kavu zajedno.

Divcu pao mrak na oči

“Znajući ga kao prijatelja svog oca, bila je u šoku. Odmah je rekla sve tati i pokazala mu poruke”, piše B92.

“Divcu je pao mrak na oči. Tako nešto nije očekivao od čovjeka, a kojeg je i financijski pomagao kad je bio u problemima, a i našao mu je smještaj u Americi”, piše isti izvor.

Svjedoci kažu da su se Divac i Saveljić dogovorili za susret u Bodiroginom restoranu. Situacija je bila napeta. Saveljić mu je pokušao objasniti da nije imao nikakvu lošu namjeru, ali Vlade ga nije htio slušati.

Saveljić se pravdao da su poruke loše protumačene.

“Divac je skočio na svog prijatelja! Pali su šamari, pa su Bodiroga i konobar krenuli ih razdvajati”, piše izvor.









Tim povodom oglasio se nogometaš koji je pokušao sve objasniti.

“Meni je žao što je došlo do nesporazuma. Divac i ja smo dugogodišnji prijatelji. zna me i kakav sam i otac, ali i čovjek. Žao mi je ako je moja namjera pogrešno protumačena”, rekao je bivši nogometaš i nastavlja:

“U životu nisam imao niti jednu mrlju. Mene nitko nije maltretirao. Ta scena je za mene bila nesvakidašnja, nema potrebe nikome da se pravdam. Divac mi je pomogao u Americi, dao mi je kontakte”, pravda se Saveljić.

Inače, Petru su Vlade i Snežana Divac usvojili kad je bila šestomjesečna beba.

“Ljudi me često pitaju kako je to imati dvije mame i dva tate. Nemam po dva roditelja, imam samo moju mamu i mog tatu. Ljude koji su me odgajili i učinili da postanem nezavisna, inteligentna i jaka djevojka. Zatim, imam i biološku majku, ženu koja me je rodila i kojoj ću biti vječno zahvalna za to što sam danas okružena pravim ljudima. Ne znam ništa o ženi koja me je rodila, a ni o mom biološkom ocu i nisam u kontaktu sa njima. Voljela bih da ih upoznam jednog dana, ali mi se ne žuri.”, otkrila je Petra.