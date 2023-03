‘DIRAO ME PO VAGINI, MA NISAM TO HTJELA’! Poznati nogometaš u problemima: ‘Oteo se kontroli, samo mi je strgnuo odjeću’!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Kao što smo već pisali, Achraf Hakimi je u velikim problemima, pala je optužba za silovanje. No izašli su detalji silovanja, izjave djevojke koja nije htjela otići do “kraja”…

Poznati desni bek Paris Saint-Germaina i dalje je na slobodi, ali pod policijskim nadzorom, te ne smije stupiti u kontakt s navodnom žrtvom.

Francuski mediji izvijestili su kako je 24-godišnja žrtva silovanja pred sucem istrage svjedočila u nedjelju, 26. veljače.





Nije se mogao zaustaviti

Prema njenim riječima, u kontaktu je s Hakimijem bila putem poruka na Instagramu od 16. siječnja ove godine, no nisu se vidjeli sve do 25. veljače.

Tada je Hakimi po nju poslao vozilo Ubera, kako bi je doveo u njegov dom u kojem je tada bio sam, s obzirom na to da je njegova supruga Hiba Abouk, s kojom ima dva sina, tada bila s obitelji na odmoru u Dubaiju.

“U njegovom domu stvari su se otele kontroli. ljubio me u usta, maknuo mi odjeću s grudi, iako sam rekla da ne želim da to radi. Dirao me po vagini, iako nisam željela da to radi”, navedeno je u svjedočenju žrtve.

Igračev odvjetnik tvrdi kako su optužbe lažne, te da njegov klijent normalno trenira s PSG-om, a njegovo okruženje navodno je “na njegovoj strani”.

Hakimijev brak, jasno, prolazi kroz veliku krizu. Njegova supruga nije se oglašavala, ali je izbrisala neke od zajedničkih fotografija s profila na društvenim mrežama.









Trener Parižana Christophe Galtier nije želio komentirati pravnu situaciju svog igrača.

“Neću odgovarati na takva pitanja. Klub se već ranije oglasio o situaciji”, kazao je Galtier.

PSG je izrazio potporu svom članu te je u priopćenju naglasio povjerenje u pravdu.