‘DIRA LI TE PARTNER PO GUZI I IZVAN TERENA?’ Pitanje šokiralo pobjednika Australian Opena, nevjerojatno što je učinio…

Kombinacija Kokinakis- Kyrgios vjerovatno je jedna od najluđih kombinacija parova koja je ikad igrala na touru. Ipak ta luda kombinacija jučer je ugrabila svoj prvi Grand slam naslov i to pred domaćom publikom.

No ni njihova ludost ih nije mogla pripremiti na pitanje američkog novinara Bena Rothenberga koji upitao Kokinakisa: “Pitanje je čudno, gledao sam tvoje mečeve Thanasi i znatiželjan sam… Da li Nick toliko dira tvoju stražnjicu toliko i kada niste na terenu?”

Pitanje je šokiralo prisutne novinare, a Kokinakis je odgovorio: “Da, vjerojatno i više. Nije to za kamere. To radimo da bismo se zbližili” kroz šalu je Kokinakis dao odgovor na neugodno pitanje.

Was this seriously a question ???

WTF pic.twitter.com/IJPrLzJNlN

— Marty (@Svitoflopina) January 29, 2022