Dino Rađa zgrabio je gazdinog sina za vrat i nokautirao ga, a onda je uslijedio odgovor

Njegovo je ime nerijetko vezano uz kontroverzu i skandale na košarkaškim parketima. On je prvi čovjek Panathinaikosa Dimitrios Giannakopoulos, 49-godišnji grčki biznismen, milijarder i sin pokojnog Pavlosa Giannakopoulosa, jednog od najbogatijih ljudi u Grčkoj.

I prije očeve smrti 2018. godine Dimitrios je preuzeo ulogu prvog čovjeka grčkog velikana, ali umjesto trofeja njegovu vladavinu zasad obilježavaju kontroverze. Teško da ijedan poraz Panathinaikosa u Euroligi proći bez repova i neugodnih poruka za čelnike natjecanja, a slična situacija je i u domaćem prvenstvu u kojem je Olympiacos dominantan posljednjih godina.

Jedan od ljudi koji se posebno našao na piku ovog farmaceutskog moćnika, predsjednika uprave tvrtke Vianex, je Željko Obradović, srpski stručnjak koji je trenirao Panathinaikos između 1999. i 2012. godine i u tom je periodu, između ostaloga, odveo momčad do 11 naslova grčkog prvaka i pet euroligaških naslova. Njegov odlazak iz Atene ovaj grčki moćnik mu nikad nije oprostio, a svojevremeno je Obradovića usporedio s patližanom, aludirajući na njegovu boju lica kada se uzruja.

Kritike na račun Eurolige

Kritike na račun suđenja i euroligaških čelnika od njegove su strane vrlo česte, a jedan od najzanimljivijih istupa imao je 2018. godine nakon što je Panathinaikos ispao iz daljnjeg tijeka natjecanja.

“Činjenica da si postigao cilj u namjeri izbacivanja Panathinaikosa kroz namješteni sustav ne znači da si se i izvukao. Sada će pritisak zbog svega vezanog uz suce i neadekvatne poslovne rezultate biti još jači i konstantniji. Sve dok ne podneseš ostavku ili ne dobiješ otkaz”, rekao je tom prilikom Giannakopoulos, usmjeravajući svoje kritike na tadašnjeg predsjednika Eurolige Jordija Bertomeua. Njegovu i sliku suca Luigija Lamonice tada je postavio na Instagram precrtavši im glave, zbog čega mu je izrečena jednogodišnja suspenzija prisustvovanja euroligaškim utakmicama.

Afera crvene tange

“Partizan je veliki klub i navijam za njih u ABA ligi. Bio sam ga spreman kupiti prije dvije godine, ali tada su me neki ljudi tražili novce ispod stola, pa je, nažalost, cijela stvar propala”, objasnio je tada Giannakopoulos.

"Partizan je veliki klub i navijam za njih u ABA ligi. Bio sam ga spreman kupiti prije dvije godine, ali tada su me neki ljudi tražili novce ispod stola, pa je, nažalost, cijela stvar propala", objasnio je tada Giannakopoulos.

Sukobi sa čelnicima Olympiacosa, najljućeg grčkog rivala, česta su pojava. Poznato je kako su njihove utakmice uvijek nabijene tenzija, a nerijetko se pobjednik morao odlučiti i za zelenim stoplom. U polufinalu Grčkog Kupa 2018. godine Panathinaikos je početkom treće četvrtine imao prednost 40:25 kada su nezadovoljni suđenjem odlučili napustiti parket. U nastavku priče Giannakopoulos je prišao klupi ljutog rivala i tamo ostavio crvene tange kao jasnu poruku Olympiacosu i njihovim čelnicima: "To je nedopustivo! Pobeđuješ ili gubiš na parketu. Izgleda da nemaju za plaće igračima, bacili su ručnik i sad kažu da im suci ne valjaju.









A zanimljiva je bila i njegova reakcija na tučnjavu u Madridu nakon euroligaškog okršaja između Reala i Partizana.”Kao osoba koja je platila 1.7 milijuna eura osobnih kazni zbog navodnih uvreda na račun Eurolige kako bih se trebao osjećati zbog onoga što se dogodilo na utakmici Real-Partizan? Razmišlja li itko u Disciplinskoj komosiji o tome, koju poruku šaljete? Idući put neću psovati, neću ismijavati, nego ću početi udarati ljude. Ovdje nešto ozbiljno nije u redu”, rekao je tada Giannakopoulos aludirajući na male kazne koje su izrečene za incidente u Madridu.

Rađa ga poslao na spavanje

A svojevremeno je okršaj s kontroverznim čelnikom Panathinaikosa imao i proslavljeni umirovljeni hrvatski košarkaš Dino Rađa, koji je tijekom igračke karijere nosio dres i Panathinaikosa i Olympiacosa. Do sukoba je došlo u svlačionici, a Rađu su navodno zasmetale psovke na račun trenera Slobodana Subotića.

“Do nas dvojice Panatinaikos nije bio prvak Grčke 14 godina. Osvojili smo dva prvenstva zaredom i time upalili okidač za njihove daljnje dobro poznate uspjehe. Toliko smo se povezali ljudski da smo oboje zbog toga dobili nogu iz kluba. Nakon zadnje utakmice prvenstva pred doigravanje na izlasku iz dvorane njega napadne neki lik i počne ga vrijeđati. Ja ga onako pod adrenalinom uhvatim za vrat. Lik me pljune i akcija reakcija pošaljem ga lijepo na spavanje. Naravno da je to bio sin od gazde i da smo obojica bez obzira na osvojeno prvenstvo dobili nogu. Ali kako nije svako zlo za zlo to me je odvelo u Zadar. Ovoga sam nakon par godina nazvao i ispričavao se”, otkrio je svojevremeno Rađa.