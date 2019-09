DINO RAĐA ČVRSTO: ‘Ako stranac bude igrao za Hrvatsku, odlazim istog trena’

Autor: Mario Lacković

Od kada je Shane Larkin najavio mogućnost igranja za Hrvatsku košarkašku reprezentaciju, ne stišava se bura oko njegovog dolaska u Hrvatsku. Iako je većina ljubitelja košarke ipak za dolazak, jer taj kalibar igrača može pomoći Hrvatskoj, Dino Rađa smatra da to nije rješenje problema košarke u Hrvatskoj. Upitali su ga u intervjuu što misli o strancu u reprezentaciji:

Jesi li promijenio mišljenje o strancu u reprezentaciji?

Ne. Nisam promijenio mišljenje. Što dobivamo ako bismo doveli Larkina? Svi misle da je ključni problem hrvatske košarke playmaker. To nije točno. Problem je način rada u klubovima. Budu li ljudi koje vode klubove ovu izjavu protumačili kao atak na njih, onda je sve u startu otišlo u krivom smjeru. Neće se dolaskom Larkina u klubovima početi raditi šest sati dnevno niti će bilo koji naš trener zbog Larkina postati pametniji. Pogledaj Sloveniju, imali su Randolpha i uzeli su europsko zlato, ali gdje su sad i u kakvom su im stanju klubovi?

U Sloveniji je zbog Dončića, Dragića, pa na koncu i tog Randolpha, gomila klinaca počela trenirati košarku. Na valu tog zlata se ondje popularizirala košarka. Bi li jedan super rezultat reprezentacije pokrenuo neke stvari nabolje?

Danas smo svi robovi nekog instant uspjeha. Igrači se ne stvaraju na takav način. Treba se raditi u klubovima i to je jedini način da se nešto pokrene.

Kroz ove kvalifikacije dana je šansa igračima iz domaćih klubova, a oni su gubili od Rumunja, Mađara i Nizozemaca. Ne radi se o pet tamnoputih igrača u prvoj petorci kao kod Maccabija 1989., nego o jednom strancu koji nam može pomoći. U klubovima nemamo kvalitetu i zašto ne bismo iskoristili svaku slamku spasa, pa makar se radilo o strancu?

U redu, dopustimo to. Pa neka onda to naprave i Makedonci i Rusi i Srbi. I gdje smo onda?

Makedonci su imali Boa McCalebba i bili su četvrti na EP-u 2011., a Holden je Rusiji donio europsko zlato 2007. u finalu protiv Španjolske usred Madrida. Gledajući te primjere, ne misliš li da stranac ipak može donijeti puno?

Pa što onda ako i donese? Što su poslije napravili? Da CSKA nema privatnog vlasnika i love koliko ima, da Himki nema privatnog vlasnika i love koliko ima, pa gdje bi oni bili?

Zašto ne možeš odvojiti reprezentaciju od klubova?

Ne mogu stranci igrati za reprezentaciju i točka. To što je FIBA dozvolila da savezi kupuju strance je najgora stvar koju je mogla napraviti. Nacionalne reprezentacije će se pretvoriti u klubove. Onda ćemo opet doći u situaciju da će najbolji biti oni koji mogu plaćati najbolje strance, je li tako?

Nije, jer u klubovima može igrati više stranaca, a u reprezentaciji samo jedan.

Zašto samo jedan?

Valjda zato što je pravilo tako?

Pa bilo je i pravilo nula.

Ovdje ne pričamo o strancu koji neće donijeti kvalitetu, nego o igraču koji nam je neophodan na poziciji koja nam je rak-rana. Zašto takav igrač ne bi bio dobrodošao u reprezentaciju?

Sve ovo što si sad rekao je po meni kamufliranje stvarnog stanja i to nije rješenje. Za mene je rješenje jedino poboljšati rad u klubovima i stvarati domaće igrače.

Jedno hipotetsko pitanje. Što bi radije, da se plasiramo na Igre sa strancem i ondje napravimo odličan rezultat, recimo uzmemo medalju, ili da bez stranca košarkaški turnir u Tokiju gledamo preko TV ekrana?

Zašto se ne bismo plasirali i sa samo našim igračima? Zar se nismo u Rio plasirali sa samo našim igračima i jedna lopta nas je dijelila od polufinala?

Istina, ali ne misliš li da je na uzorku od svih turnira koje je reprezentacija odigrala u posljednjih 25 godina, to bila anomalija, kao i četvrto mjesto u Sloveniji 2013.?

Nije anomalija. Nitko me ne može uvjeriti da mi nemamo kvalitetne igrače. Nitko me ne može uvjeriti da su sedam naših igrača u NBA bezveze. Kvaliteta je tu, samo treba strpljenja da sve dođe na svoje. Momci moraju biti posvećeni reprezentaciji, trebaju igrati timski jer je košarka momčadski sport. Koja je poanta od Larkina da ti sad odigra jedan turnir, a onda ne može igrati kvalifikacije jer igra Euroligu? Nisu cilj Olimpijske igre. Postavljate stvari kratkoročno. Ja gledam stvari dugoročno i gledam kako ćemo deset godina biti u vrhu. Jedne godine treći, druge peti, treće drugi, četvrte sedmi, ali da smo generalno tu. Sad je odjednom Olimpijada jedini cilj. Kako sad to? Sad nismo bili na SP-u, pa što se dogodilo? Slovenci su bili prvaci Europe pa nisu otišli na SP i što se dogodilo? Ništa se nije dogodilo. Radije pokušajmo napraviti nešto da smo stalnu tu negdje, u vrhu, a ne da smo dobri jedan turnir i da nas više nema nigdje.

Misliš li da dobar rezultat u Tokiju i, hipotetski, medalja ne bi napravili puno za hrvatsku košarku, barem na razini popularizacije košarke u Hrvatskoj?

Apsolutno ne. Stvaranje igrača je proces koji traje godinama. Što može jedan Larkin donijeti hrvatskoj košarci? Uostalom, koja je garancija da ćemo s njim nešto napraviti? Zar je Draper u najboljim danima lošiji igrač od Larkina?

Rekao bih da je znatno lošiji, ali čak i s tim Draperom smo bili četvrti u Europi, što je najbolji rezultat od bronce 1995. Stranac nam je tada bio itekako vrijedan, zar ne?

Nema tu nikakve garancije. Protiv Poljske i Litve smo igrali s najjačom selekcijom i završilo je kako je završilo. Koja je garancija Larkin? Je li vi svi stvarno mislite da će Larkin biti spasitelj hrvatske košarke? Najprije neće, ali to i ne želim, jer želim da Babo bude spasitelj. Ili Šiši. Hoću da mi mali Gizdavić bude spasitelj hrvatske košarke. Zbog Larkina on i ostali klinci koji igraju u hrvatskim klubovima ne bi dobili priliku, a protiv toga se borim.

Nitko ne može reći da se igračima iz domaće lige nije dala prilika, ali što se dogodilo kad su oni bili na terenu? Ne misliš li da nemamo igrača iz takozvane druge klase koji mogu u određenim situacijama nadoknaditi izostanak najboljih?

Istina, nemamo, ali zato što se igrači ne stvaraju preko noći. Ovo što nam se dogodilo u kvalifikacijama za SP je rezultat rada otprije. Nije to ništa slučajno. Hrvatska liga je 15 godina trajala dva mjeseca. Reci mi jednog domaćeg igrača koji je ušao u prvu momčad, a da se razvio kroz omladinski pogon Cedevite? Ne možeš, jer Cedevita traži rezultat i to je legitimno, ali onda se nemojmo čuditi ovome što nam se desilo u kvalifikacijama.