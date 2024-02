Dinamu propao transfer igrača vrijednog sedam milijuna eura, izabrao je drugi klub

Dinamo neće dovesti Ryana Kenta, lijevog krila Fenerbahčea. Spominjao se Kent kao potencijalna alternativa za Josipa Brekala koji je na kraju završio u redovima Hajduka, najvećeg rivala zagrebačkog kluba, ali od svega neće biti ništa.

Naime, kako javljaju svjetski mediji, a među njima i talijanski Sky Sports, Kent će karijeru nastaviti u Italiji. Preciznije, u redovima rimskog Lazija s kojim je dogovorio četverogodišnju suradnju.

Lazio će tako Kenta dovesti na posudbu s opcijom otkupa njegovog ugovora za pet milijuna eura. Zanimljivo je kako je njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu čak sedam milijuna eura, što bi ga činilo najskupljim pojačanjem Dinama u ovom prijelaznom roku.

Lazio have a verbal agreement with Fenerbahce for the signing of Ryan Kent, according to Sky in Italy 🇮🇹

The former Rangers winger signed for the Turkish club in the summer on a four-year deal ⬇️ pic.twitter.com/YXwyXMY8BY

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 1, 2024