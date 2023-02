DINAMU DOLAZI ZAHUKTALA ISTRA! Mogu li Istrijani do nove senzacije?

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

SuperSport HNL u petak od 17 sati na Maksimiru otvaraju GNK Dinamo i Istra 1961, prvim dvobojem 21. kola domaćeg nogometnog prvenstva.

Istra je proljetni dio otvorila furiozno, ostvarili su dvije pobjede i jedan neodlučeni rezultat i u Maksimir sigurno ne dolaze objesiti bijelu zastavu, već će probati nastaviti njihov neporaženi niz.

Veliki motiv

Ante Čačić prepoznao je rad svojeg današnjeg suparnika Gonzala Garcie i u najavi današnje utakmice je rekao:

“Istra je u prethodne tri utakmice pokazala zaista zavidnu formu, bila je vrlo učinkovita, osvojila sedam bodova uz gol-razliku 5:1. Rad njihova trenera Gonzala Garcije sad je došao i na bodovnu naplatu. On je trener koji gaji igru, inzistira na tome da kroz igru traži rezultat. Volim takvo poimanje nogometa i baš me veseli što mu se to isplatilo. Mislim da je to dobit za hrvatsku ligu”, rekao je trener Dinama, dok je Garcia izjavio:

“Motiv je igrati protiv jedne od najboljih momčadi prvenstva. Idemo igrati svoju igru i pokušati se nametnuti”, rekao je trener Istre 1961.

Nadolazeće kolo otvara branitelj naslova @gnkdinamo, pri čemu će u petak i subotu međusobne utakmice odigrati vodeća šestorka, dok je nedjelja rezervirana za međusobne okršaje posljednja četiri sastava #SuperSportHNL! Koji će klub postići najviše pogodaka u 21. kolu? ⚡️ pic.twitter.com/45ebWp2lEA





— SuperSport HNL (@SuperSportHNL) February 9, 2023

U subotnjim utakmicama 21. kola SuperSport HNL-a sastaju se Varaždina i Hajduka te Osijeka i Slaven Belupa, dok u nedjelju igraju Šibenik i Lokomotiv, a kolo će zaključiti dvoboj Rijeke i Gorice.









Dinamo je prvi na ljestvici sa 46 bodova, osam više od drugoplasiranog Hajduka, Osijek je treći sa 34 boda, a iza njih su četvrti Slaven Belupo sa 28 bodova ispred Istre 1961 i Varaždina koji su skupili 27 bodova.