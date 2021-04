DINAMU DOLAZI VILLAREAL: A tadašnji trener Halilhodžić se sjetio Dinamovog igrača koji je igrao prije deset godina, a i sutra će!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ima deset godina kako je Dinamo igrao protiv Villareala u skupini Europske lige, istim suparnikom iz Španjolske s kojim će sutra u četvrtak (21 sat) odmjeriti snage u četvrtfinalu istog natjecanja. U toj zagrebačkoj utakmici Dinamo je odigrao jednu od najboljih svojiiiih partija u posljednjih petnaestak godina, dobio je favoriziranog suparnika s 2-0. Trener Dinama bio je tada Vahid Halilhodžić, sjajan bosanskohercegovački stručnjak.

“S nostalgijom se sjećam te utakmice, ne samo zbog rezultata nego i odlične igre u kojoj su fenomenalni bili Sammir i Rukavina. Sjećam se tog ozračja na stadionu koji je bio pun”.

Šteta, sada će se zbog pandemijske katastrofalne situacije takav ambijent samo sanjati.

Halilhodžić je optimist i prije ovih srazova protiv Villareala ovih dana…









“Sjećam se svega, u uzvratu nije bilo tako dobro, plavi su stradali, domaća je momčad pobijedila s 3:0 i bila je daleko bolje od zagrebačkog kluba. Isto tako, nažalost, plavi tada nisu uspjeli proći skupinu, dalje su otišli Španjolci i PAOK, a bio je Dinamo blizu. U dvije utakmice s PAOK-om bio je i bolji, a izgubio je minimalno, da nije bilo grozne zime i zaleđenog travnjaka u Maksimiru s Grcima, držimo da bismo vjerojatno prošli”…

Pa Vaha tako kaže:

"Mi smo ih nadigrali taktički i tehnički i sjećam se da je nako0n te utakmice zavladala prava euforija koja je dala dobro samopouzdanje ekipi. Uvjeren sam da i sad Dinamo može ponoviti isto. Mora čestitati Dinamu na velikom uspjehu protiv Tottenhama. Ako je Dinamo mogao eliminirati Tottenham, zašto ne bi mogao i Villarreal. Ja im želim puno sreće jer ova ekipa stvarno ima i kvalitetu i samopouzdanje koje je neophodno na takvoj razini".









Ipak, postoje neke razlike od susreta danas i ovih susreta koji nam slijede.

“U ono vijeme je Villarreal bio u vrhu tablice španjolskog prvenstva, bio je jedna od najjačih ekipa i momci su odigrali izvanrednu utakmicu, taktički i realizatorski. To je bila jedna od najljepših pobjeda jer je tu bilo i kvalitetne igre, a ne samo malo sreće. Kažem, Villarreal je u to vrijeme bio izvanredna momčad, jedna od najboljih u Španjolskoj i naša pobjeda u prvom susretu dala nam je dobru lekciju što Dinamo u to vrijeme može napraviti. To je bilo vrlo bitno”.

Zanimljivo, za Dinamo je tu utakmicu igrao današnji kapetan Arian Ademi.

“On je bio mlad igrač, pun entuzijazma, borben, sad je njihov vođa i bori se, izvanredan dečko koji će iskustvo koje smo imali u to vrijeme dočarati svojim saigračima”!