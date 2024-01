Dinamu bi mogao propasti već dogovoren posao, evo tko im kvari planove

Dinamo bi ipak mogao ostati bez željenog pojačanja u siječanjskom prijelaznom roku. Ranije smo pisali kako je dolazak novog Japanca u Maksimir praktički dogovoren, a riječ je o 24-godišnjem Takuyi Ogiwari.

Danas dolaze informacije kako bi dva kluba mogla poremetiti planove hrvatskom prvaku u dovođenju ovog lijevog beka iz japanskih Urawa Red Diamondsa. Riječ je o škotskom Aberdeenu i američkom St. Louisu.

Škotski Daily Recory tako tvrdi kako se Aberdeen ozbiljno uključio u pregovore, pa se čini da bi mogao dovesti u opasnost cijeli posao i preoteti transfer Dinamu na njima deficitarnoj poziciji. “Japanski lijevi bek dolazi na posudbu do kraja sezone. Dinamo će za to platiti 200.000 eura, a po završetku sezone ima i opciju otkupa ugovora za 500.000 eura, objavile su u nedjelju SN, ali sada je taj posao doveden pod veliki upitnik.

According to Japanese media, Dinamo are close to signing Takuya Ogiwara, a 24 year-old left-back, that currently plays for Urawa Red Diamonds.

The player would like to join Dinamo, as he’s hoping to play for Japan’s national team one day.

More to follow. 🚨 pic.twitter.com/lTY6XZXTQM

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) December 30, 2023