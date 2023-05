DINAMOVAC OTVORIO DUŠU! ‘Naravno da sam bio ljut na bivšeg trenera Antu Čačića’

Jedno vrijeme bio je ‘enfant terrible’ hrvatskog nogometa, u Osijeku je oduševljavao po lijevoj strani, da bi na zimu 2021. godine došao u velikom transferu u Dinamo i s njim je te sezone osvojio naslov prvaka.

Sve je bilo idilično, Petar Bočkaj vratio se u rodni Zagreb i činilo se da je lijevi bok njegov, no tako nije mislio i Ante Čačić, koji je na tu poziciju instalirao Roberta Ljubičića i Bočkaj je bio osuđen na klupu.

Dolaskom Igora Bišćana malo se toga promijenilo za lijevog bočnog Dinama, Ljubičić je i dalje igrao na toj poziciji, a doveden je i Perković iz Istre, no protiv Šibenika Bočkaj je pokazao zbog čega je doveden na Maksimir.

Veliko značenje

Petar Bočkaj protiv Šibenika je zaigrao od prve minute i napokon je zabio pogodak, koji mu jako puno znači.

“Taj pogodak mi znači više nego što bi bilo tko mogao zamisliti. Posljednjih mjeseci sam bio u situaciji u kojoj nisam dobivao prilike, u kojoj nisam dobivao minute. Jako, baš sam jako sretan zbog tog pogotka i mislim da će sada biti više minuta za mene, više svega”, rekao je Bočkaj u razgovoru za Sportske novosti.

“Ma, taj pogodak mi je izgledao kao da sam ga zabio u finalu Lige prvaka! Doslovno tako. Moju beskrajnu sreću su svi mogli vidjeti, svi su znali koliko mi je bio bitan taj ulazaka lopte i mrežu”, opet je naglasio sjajni ljevak.

