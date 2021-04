DINAMOVA ŠANSA PROTIV VILLARREALA UOPĆE NIJE MALA! Znate li za tezu koja našem prvaku ide u korist?

Povijest europskih nogometnih natjecanja može nam dati za pravo. Ne samo nama nego i brojnim europskim trenerima koji su se uvjerili u vjerodostojnost tvrdnje da je nerijetko u uzvratnoj utakmici bolji negativan nego kvazi-pozitivan rezultat. Tiče se Dinama uoči uzvratne utakmice četvrtfinala Europske lige protiv odličnog španjolskog Villarreala.

Naime, radi se o onoj tezi, koju potvrđuju brojni treneri, da je za uzvrat čak i bolje imati minimalan negativan rezultat nego zavaravajući pozitivan. Više je razloga za to, a o tom fenomenu svojevremeno su govorili i Blažević i Ancelotti i Mourinho i Helenio Herrera.

Domaći teren ne znači toliko puno

Tako je napose u ovim pandemijskim vremenima kada vrijednost domaćeg terena pada. Jer, publike nema, nema atmosfere koja bi trebala satrati gosta, postaje posve svejedno gdje se utakmica uopće igra. Dakle, naš Dinamo je u relativno ravnopravnog utakmici izgubio protiv Villarreala, minimalno 0:1, čak možda i s poklonjenim jedanaestercem.

U uzvratu će neminovno Villarreal ući opušteno. Ne svjesno, nego podsvjesno. S podsviješću niti jedan trener na svijetu ne može. Jer, iako igrač sam sebe uvjerava kako je posve spreman, motiviran i nimalo opušten nakon što je u prvoj utakmici dobio, podsvijest kaže suprotno. Niti sam igrač se ne može boriti protiv svoje podsvijesti.

Jose Mourinho iznio svoj poučak

O tome je jednoć izvrsno govorio Mourinho.









“Kada se igrač umisli da je zgotovio posao u prvoj utakmici tada ni mi treneri ne možemo napraviti mnogo. Zato kada momčad u prvoj gostujućoj utakmici pobijedi mnogi treneri stavljaju u uzvrat neke nove igrače koji su motivirani i željni dokazivanja da se plasiraju u prvu momčad. Oni koji su sigurni u mjesto u momčadi i koji su dobili prvu utakmicu nesvjesno, podsvjesno se opuste i kada utakmica pođe po zlu tu više nema povratka”.

Zanimljiva je Mourinhova teza. Koju će vam potkrijepiti i Carlo Ancelotti:

"Nisam jednom izgubio dvoboj u kojem sam nakon prve utakmice mislio da sam pobjednik. To je takva zamka u koju igrači upadnu da se poslije tučem u glavu što nisam ispremiješao momčad. Nije to pitanje motiva, to je jednostavno tako. Suparnik zaigra na sve ili ništa a mi smo kao nešto čekali"…









Ćiro Blažević potkrijepio tezu koja odgovara Dinamu

Helenio Herrera, čuveni tvorac Intera i zatvorenog nogometa ima svoje slično razmišljanje:

“Kada se trijumfira u prvoj utakmica onda oni koji su taj trijumf ostvarili počinju sa sebičnostima, samodokazivanjima u drugom nastupu. A staro pravilo kaže – Onaj tko igra za sebe, igra za suparnika, a onaj koji igra za momčad, igra za sebe. I ako vaša momčad s prednošću u utakmicu krene s igračima koji su skloni sebičnostima logika vam kaže da će sve poći po krivu”.

Na koncu, nazvali smo ga, pristalica ovih teza je i Ćiro Blažević:

“Uvijek pričam da jedna trula jabuka zarazi cijeli sanduk jabuka. Sjetimo se pobjede Dinama u Bukureštu i poraza protiv Steaue u Ljubljani. To vam je ta priča. Ako momčad nije u naponu snagu veoma lako sve ode dovraga. Zato je zaista bolje gubiti minimalno prije uzvrata nego imati glup neodlučen ishod ili minimalnu prednost pa igrači počnu u svojoj glavi kalkulirati bez obzira što im trener savjetovao. Zato Dinamo ima šansu, oni u Villarrealu sigurno nešto kalkuliraju, treba ih samo odalamiti po nosu”…