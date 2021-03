DINAMOVA POVIJESNA VEČER: Nakon senzacije u svlačionicu Modrih se spustio Mourinho pa zapljeskao

Kako najbolje opisati ono što je Dinamo napravio u uzvratu osmine finala Europske lige protiv Tottenhama? Riječi neće reći dovoljno, emocije poslije utakmice reći će nešto više, a kada priznanje stigne od velikog protivnika, to govori i još malo više.

Dinamo je slavio na terenu, slavlje je trajalo i u svlačionici nakon utakmice, a dok je odlazio prema svojim igračima, to veselje Plavih pozdravio je Jose Mourinho koji je zapljeskao na velikom preokretu i nezaboravnoj pobjedi.

Jose Mourinho, what a guy! He came to Dinamo’s locker room after the game to congratulate Dinamo Zagreb lads for beating his team fair&square.

A true champ! 👍🏻👍🏻👍🏻 ⁦@gnkdinamo⁩ ⁦@SpursOfficial⁩ pic.twitter.com/ZMYXmH7Jrb

— PCM (@PeytonCity) March 18, 2021