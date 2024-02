Dinamov suparnik kupuje tri pojačanja, među njima igrač od 18 milijuna eura

U redovima Betisa dogodile su se neke promjene u posljednjim trenucima siječanjskog prijelaznog roka. Naime, sljedeći suparnik Dinama u Konferencijskoj ligi prodao je brazilskog krilnog igrača Luisa Henriquea u redove brazilskog Botafoga.

Iako financijski detalji posla nisu obavljeni španjolski mediji pišu kako je brazilski klub Betisu platio oko 20 milijuna eura odštete za ovog 23-godišnjaka. Iz Botafoga su objavili da je riječ o najvećoj naknadi za transfer koju je ikada platio jedan brazilski klub. Igrač je potpisao do kraja 2028. godine.

Ali u Betisu nisu sjedili skršetnih ruku i ekspresno su doveli pojačanja. Ako je za vjerovati slavnom Fabriziju Romanu do zatvaranja prijelaznog roka klub iz Seville će kompletirati čak tri transfera.

🚨🟢 Real Betis are prepared to close three deals in the final hours.

◉ Chimy Avila for fee around €4m.

◉ Pablo Fornals for €6m plus add-ons.

◉ Cedric Bakambu until the end of the season. pic.twitter.com/Y4ioV9VRB7









