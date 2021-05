DINAMO ZVAO ARKANOVOG MILJENIKA: U tučnjavi protiv Hajduka nokautirao je krivog trenera!

Dragiša Binić, bivši napadač Crvene zvezde i Jugoslavije otvoreno je pričao o svojem životu, nogometnoj karijeri te otkrio sočne detalje vezane uz njegov život. Otkrio je da je bio Arkanov miljenik, a dotaknuo se i tučnjave koja je izbila protiv Hajduka.

Binić je svoju karijeru započeo u Napretku iz Kruševca, a probio se u Radničkom iz Niša. Nakon toga je igrao za Zvezdu u dva navrata, Brest, Levante, Slaviju iz Praga, APOEL, a karijeru je završio u Japanu; točnije u Nagoya Grampus Eightu i Tosu Futuresu.

Nekadašnji napadač Zvezde dao je dugačak i opširan intervju za Telegraf.rs.

Ćiro ga je zvao u Dinamo

Dok je igrao u Radničkom privukao je pažnju Zvezde u kojoj je na kraju završio, ali otkrio je kako se i zagrebački klub zanimao za njegove usluge:

“Ćiro Blažević je htio da dođem u Dinamo. Zabio sam protiv njih u Nišu, a Ćiro je rekao u svom stilu: ‘Sine, dođi da mi uljepšaš sliku!’ Bio sam tamo na razgovoru, ali sam u cijeloj svojoj karijeri nekeko kasnio, kaskao sam godinu. Ranije se drugačije odlazilo u veći klub. Moraš tri, četiri godine biti najbolji u svom klubu i imati sreće da najjačima fali ta pozicija koju ti pokrivaš. To je bio taj filter, danas odeš u goste, primiš gol i staviš tog igrača u autobus. Zato ima više pogrešaka kod transfera”, otkrio je Binić.

Otkrio je kako je u tučnjavi protiv Hajduka udario krivog trenera. Naime, Binić tvrdi kako ih je na jednoj utakmici vrijeđao trener Hajduka Skoblar:

“Igrali smo protiv njih i opet su nas tukli, u više navrata. Sve je eksaliralo i čekam ja Skoblara da mu vratim što nas je vrijeđao na nacionalnoj osnovi. Klupa kreće prema meni, ja vidim trenera i nokautiram ga. Jedini problem je bio što to nije bio Skoblar, nego Poklepović. Bezveze. U jednom trenutku shvatim da se tučem, a nemam potrebu za tim. Mihajlovića su dirali, sudac mu je dao crveni, ja hoću i njega istući, jedva su me zadržali”, prepričava bivši napadač Zvezde.

Arkan prerušen u navijača ide u Glasgow

Otkrio je kako je Arkan išao u Glasgow za vrijeme kada ga je tražila cijela Europa:









“Arkan je s nama bio u Britaniji, išao nas je gledati protiv Glasgowa. U ono vrijeme kada ga je tražilo pola Europa, a on prerušen kao vođa navijača. Druga putovnica, drugo ime, i to u Britaniji. Slikao se s njihovim policajcima, takozvanim bobijima. U to vrijeme oni su nas smatrali nezgodnima, a naši su tamo išli u redu; dva po dva kao djeca u školi. Oni nisu mogli vjerovati da su naši takvi.”

