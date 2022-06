DINAMO VEĆ ODBIJA PONUDE OD 10 MILIJUNA EURA: Jedan igrač je totalni hit, ali Modri imaju drugačije planove

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedan Šutalo je unutra, a drugi ide van? To se svi pitaju koji prate događanja u Maksimirskoj 128, dosta je upitnika oko igrača koji je svojim igrama zapalio interese svjetskih klubova.

Boško je stigao, Josip pakira kufere? Istina je da se brojni klubovi i menadžer raspituju za Josipa Šutala. Prema nekim informacijama oko kluba, čini se da je Dinamo dobio već ponudu od 10 milijuna eura za Šutala, ali je odbijena.

Već se barata s ponudama od oko 11, 12 milijuna eura, no Dinamo nije zainteresiran za brzu prodaju. Možda to i nije loš potez zadržati Josipa do Svjetskog prvenstva, jer u Dinamu će sigurno igrati, a iz Dinama je lakši put u Katar gdje bi možda i mogao dobiti minutažu.





Slatke brige na Maksimiru

Dakako, ništa se ne može garantirati, pa niti to da će ostati u Maksimiru. Svjetski klubovi, menadžer, već znaju da je škola iz Dinama itekako uspješna, a primjer Gvardiola još je jedan putokaz da se ne treba štedjeti kad su u pitanju hrvatski kapitalci iz Zagreba.

Pa ako pljusne ponuda od 15 milijuna eura za Josipa, sigurno će se u Dinamu zamisliti i tad bi se transfer i mogao realizirati.

A do tad će Ante Čačić, bar na papiru, imati slatke brige, jer Dinamo se brutalno pojačao i čini se tu ne misli stati…