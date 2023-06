Dinamo već godinama nije razvio napadača! Jedan momak to bi ipak mogao sve promijeniti

Autor: Ivan Lukač

Imao je Dinamo kroz svoju povijest mnoge odlične napadače. Neki došli iz manjih klubova, a drugi su bili produkt zagrebačke škole. Jerković, Cico, Vlaović, Šuker, Cvitanović, Eduardo, Kramarić, Čop, Beqiraj, Mandžukić i sada nedavno Andrić, Gavranović te Bruno Petković.

Međutim, mali broj njih došao je iz Dinamove akademije. Zanimljivo za klub koji je stvorio svjetski priznate veznjake i stopere, a zadnji pravi napadač Dinamove akademije u Dinamu nikad nije dobio šansu radi raznoraznih odluka braće Mamić. Andrej Kramarić je najbolji strijelac Dinamove akademije svih vremena, ali svoj put gradio je kroz Rijeku te nakon loše odluke i odlaska u Englesku postao je najveća legenda Hoffenheima i napadač s 23 gola za Vatrene.

Imao je Dinamo u onoj u17 generaciji “Čileanaca” svog napadača. Riječ je o bratu Dejana Lovrena i napadaču koje je ime dobio po Šukeru, Davoru Lovrenu. Iako nikad nije bio onaj vrhunski talent predviđalo se da bi Dinamo u njemu mogao imati dobru opciju, ali to se nikad nije ostvarilo i danas je član drugoligaša Jaruna.





Je li Topić taj?

Drugi napadač bio je Majić koji je Dinamo zamijenio Njemačkom, a sada je također u drugoligašu u Croatia Zmijavcima.

U to vrijeme dok su ti kadeti briljirali u svojoj generaciji Dinamo je u vrhu napada imao Čopa i Beqiraja. Čop je prošao akademiju Hajduka, a preko Splita je stigao u Dinamo. Beqiraj je pak na Maksimir sletio iz Crne Gore na preporuku Cice Kranjčara. Bilo je to baš razdoblje kada je u klubu bio i Ivan Krstanović, a za Kramarića nije bilo mjesta.

Jednostavno nitko od njih nikad nije bio top prospekt, ali nitko nije očekivao da dobar dio njih u Dinamu neće ni skupiti ozbiljne minute. Slično se dogodilo i Sandru Kulenoviću koji se ozlijedio pa sada briljira u Lokomotivi, ali Dinamo nije siguran želi li ga. No, Bišćan je siguran u Frana Topića.

Mladi igrač dobio je start od prve minute u velikom derbiju protiv Hajduka. I ako nekome Bišćan vjeruje od juniora onda je to on. Dečko iz Zagreba pokriva gotovo sve ofenzivne pozicije, od desnoga krila, polušpice do napadača, član je hrvatske U-19 reprezentacije. Jesenas je u grupnoj fazi UEFA Youth League postigao pogotke u pobjedama protiv Chelseaja 4:2 i Salzburga s 2:1.

Najbolji je strijelac juniorskog prvenstva, a on je prvi nakon dugo vremena koji kao napadač stiže iz akademije te oko kojeg se očekuje da u Dinamu napravi značajni utjecaj u odnosu na neke koji su spomenuti gore.

Za Večernji se prisjetio svog debija: “Trener mi je osobno javio na Uskrs da se priključujem prvoj momčadi. Uh, da ste vidjeli tada moju reakciju… U petak sam trenirao s juniorskom momčadi i trebao otputovati k obitelji u Posušje i s njom provesti Uskrs, ali nakon podneva javljeno mi je da ostanem na treningu prve momčadi, gdje sam i dobio informaciju da ću biti u sastavu za utakmicu s Lokomotivom. Nestvarno, ostvario mi se san.”









Topić je prvi nakon dugo vremena koji je uspio kao junior dobiti minute među seniorima. Možda je on taj koji će nakon dugo vremena kao domaći “plavi 9” zabiti na svojem oronulom stadionu.