Dinamo u zagrebačkom derbiju traži smanjenje zaostatka za Hajdukom

Autor: Dnevno GIŠ

DINAMO – LOKOMOTIVA (Uživo od 17.00)

Dinamo: Zagorac – Ristovski, Živković, Theophile, Perković – Mišić, Ademi, Kaneko, Baturina, Hoxa – Petković

Lokomotiva: Čavlina – Vranjković, Mersinaj, Kalaica, Leovac – Bubanja, Marić, Šotiček, Krivak, Goričan – Čop

Ljubiteljima HNL-a sigurno nije bilo lako proteklih mjesec i nešto od kada je završio jesenski dio prvenstva hrvatske, a kao što znamo, nakon dugo godina na vrhu je prezimio Hajduk, dok je Dinamo treći, a između njih ugurala se Rijeka.

No ne može se reći kako nam je bilo dosadno tijekom stanke, igrači su dolazili i odlazili kako to i primjeri jednoj ozbiljnoj ligi, a onda je puknula vijest kako se Ivan Perišić vratio u Hajduk, a samim time i u HNL i to je bila najava kako može početi proljetno ludilo.

Proljetni dio prvenstva u utorak od 17 sati na Maksimiru zaostalom utakmicom jesenskog dijela otvaraju Dinamo i Lokomotiva, a valja napomenuti kako su modri u zadnja dva prijelazna roka ‘opelješili’ Lokose, tako da nije sasvim jasno koliko mogu Čabrajini momci, koji su često znali plavima otkinuti bodove.









Utrka za prvaka

Dinamo s druge strane odradio je jedan dobar prijelazni rok, ovaj put nije kupovao ozlijeđene igrače iz Lokomotive, već je vratio s posudbe mladog Živkovića, a pridošli su ranije kupljeni Brodić pa Hoxha i Ogiwara, no modri su ostali izgleda bez Brekala.

Hoće li to dovoljno biti za proljetni pohod u prvenstvu i Konferencijskoj ligi trupa Sergeja Jakirovića vidjet ćemo već danas, a Dinamo mora ići na pobjedu pod svaku cijenu, kako bi bodovna razlika za Hajdukom spala na tri boda, uz još jednu utakmicu u talonu protiv Varaždina.

HNL sada već par godina donosi prva uzbuđenja u prvenstvenoj utrci, ali sezona 2023./24. nudi najuzbudljivi proljet dio prvenstva u zadnjih dvadesetak godina i svi jedva čekamo da počne.