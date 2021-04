DINAMO SPREMA NEŠTO NOVO ZA NAJVEĆI HRVATSKI DERBI: Tema je bio i najbolji Hajdukov igrač

Autor: I.K.

Nakon 1:1 u derbiju u Osijeku u srijedu, Dinamo se okrenuo najvećoj utakmici hrvatskog klupskog nogometa. U nedjelju s početkom u 20 sati protivnik će biti Hajduk, koji u utakmici 31. kola hrvatskog prvenstva dolazi na Maksimir.

Dinamo će utakmicu dočekati na vrhu ljestvice, s dva boda više od drugoplasiranog Osijeka, uz utakmicu manje. Hajduk traži svoju nadu za dolazak do trećeg mjesta koje vodi u Europu, a uoči derbija ima sedam bodova manje od trećeplasirane Rijeke, uz utakmicu manje.

Ulog je velik, a to zna i Dinamov trener Damir Krznar.

Dinamo priprema nekoliko novih igrača

Dan prije utakmice na Maksimiru, Krznar je u najavi istaknuo da je derbi uvijek posebna priča bez obzira na to kako momčadi ulaze u njega. Hajduk je sada tek peti, no Dinamov trener kazao je da je to i dalje najveći hrvatski derbi, unatoč svemu.

Krznar se dotaknuo i stanja u momčadi u seriji s dvije utakmice u svakom tjednu, najavljujući da sprema nešto novo za derbi na Maksimiru. Otkrio je da bi moglo biti ulazaka novih igrača u odnosu na remi protiv Osijeka, ali tek treba odlučiti koliko puno.









Hajduk bez kartoniranog Livaje

Dok Krznar ramišlja o osvježavanju momčadi jer se igra često, Hajduk će jednu veliku promjenu morati obaviti prinudno. Marko Livaja neće moći igrati jer je protiv Slaven Belupa u prvoj ovotjednoj utakmici splitskih Bijelih dobio treći žuti karton u prvenstvu, što će Dinamu olakšati posao.

Ipak, trener Plavih upozorio je da Hajduk nije samo Livaja i da će njegova momčad morati paziti na druge prijetnje gostiju iz Splita. Taj zadatak imat će bez puno problema s ozlijeđenima. Iznimka su izostanci Marija Gavranovića i Sadegha Moharramija kojih i dalje nema u konkurenciji.