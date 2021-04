DINAMO SE PRIBLIŽAVA NOVOM NASLOVU: ‘Fokus nije na Osijeku, fokus je na nama’

Autor: I.K.

Dinamo je u derbiju na Maksimiru golovima Brune Petkovića i Lirima Kastratija s 2:0 slavio protiv Hajduka, a takav rasplet donio je momčadi Damira Krznara povećanje prednosti pred Osijekom na vrhu ljestvice.

Uoči nedjeljnog programa u 1. HNL, Dinamo je imao dva boda više od Osječana, a prednost je sada na četiri boda nakon što je momčad Nenada Bjelice ranije odigrala 0:0 u Rijeci.

S obzirom na prednost u međusobnom omjeru s Osijekom i utakmicu manje koju će 5. svibnja igrati protiv Hajduka na Poljudu, Dinamo je u nekoliko sati napravio veliki korak u napadu na novi naslov prvaka.

‘Dinamično prvo poluvrijeme, otvoreno s obje strane’

Poslije susreta, Damir Krznar je pred kamerama TV Arena Sporta približio svoj pogled na derbi na Maksimiru.

‘U prvom poluvremenu bila je to vrlo dinamična i otvorena igra s obje strane. Hajduk je došao na nadmetanje, a Dinamu to odgovara. Dominirali smo u prijelazu iz prve u drugu zonu, a šteta što nismo imali poneki šut više. No, na vrijeme smo ih načeli prvim golom, a onda smo zabili i drugi’, opisao je Dinamov trener.









‘Zadovoljni smo i drugim poluvremenom’

‘U drugom poluvremenu smo malo spustili gas’, dodao je Krznar.

‘No, i tim drugim poluvremenom možemo biti zadovoljni’, nastavio je Dinamov trener.

‘Svako tko dobije priliku treba se pokazati’

Dinamo je započeo utakmicu s nekoliko promjena u odnosu na remi protiv Osijeka sredinom tjedna, a novi članovi prvih 11 pokazali su dosta.









‘Igrači s klupe donijeli su nam što smo očekivali. To stalno govorimo, svaki igrač koji dobije priliku treba dati svoje najbolje i treba se pokazati, radi momčadi, a onda i radi sebe’, istaknuo je Krznar.

‘Morat ćemo biti još pametniji’

Ritam koji je zahtjevan neće popustiti. Dinamo će u srijedu igrati u polufinalu Kupa Hrvatske na Maksimiru protiv Gorice, a u subotu će gostovati protiv Slaven Belupa u Koprivnici u novom prvenstvenom kolu.

‘Stalno s četiri-pet novih u rotaciji nije model koji zadovoljava, a sada nas čeka nova utakmica poslije samo tri dana odmora, pa onda i još jedna nakon toga. Morat ćemo biti još pametniji’, opisao je Krznar što slijedi.

Dinamo u borbi za vrh razmišlja samo o sebi

Dinamov trener istaknuo je i kako vidi nastavak borbe za naslov, sada s četiri boda više od Osječana.









‘Nije fokus na Osijeku, fokus je na nama. Nakon utakmice u Osijeku rekli smo da je sve u našim rukama’, zaključio je Krnar poslije pobjede nad Hajdukom.