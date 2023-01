‘DINAMO SE NE MOŽE TOLIKO POKVARITI BEZ ORŠIĆA’! ‘Dokazat će se on tamo, u to ne sumnjam, a u Maksimiru ovaj momak sad ima potencijal’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Mišljenja sam da Dinamo ne treba kupovati zamjenu za Oršića, kojem želim svu sreću u engleskom Premiershipu. On je zaista zaslužio takav iskorak u karijeri i od srca mu čestitam„, govori nam Ilija Lončarević o aktualnoj situaciji u kojoj se našao Dinamo.

Ovaj vrsni nogometni stručnjak i komentator drži da Dinamo u svojim redovima ima kapacitete koji mogu nadomjestiti odlazak tako kvalitetnog igrača kao što je bio „knez Mislav„.

“Kada vam ode jedan tako dobar igrač onda onima koji su ostali moraju imati kud i kamo veću odgovornost. Lako je pretpostaviti a što mislim. Sada će se još više očekivati od, primjerice, Brune Petkovića i Josipa Drmića u napadu. Na boku mogu ordinirati i Špikić i Menalo, a i Luka Ivanušec može i mora puno bolje nego što je igrao zadnjih nekoliko mjeseci. Dinamo ima kadar, sada koji će igrač nakon Oršićevog odlaska eksplodirati ostaje nam za vidjeti. Treba nadoknaditi njegov doprinos, golove, osvojene bodove. Onje bio čovjek koji je sam odlučivao mnoge utakmice. Kada nikoga nije bilo tu – on je bio„.





Dinamo će ostati jak

Na pitanje može li Oršićev odlazak praktički zauzdati Dinamo na vrhu prvoligaške ljestvice i otvoriti neku veću pa su Hajduku Lončarević je poprilično decidiran…

„Teško je u to vjerovati. Nije mi baš smisleno da se Dinamo toliko može pokvariti, a Hajduk pritivom pokvariti da bi se dogodio takav preokret. Jest, nogomet često ima nevjerojatne preokrete, no riječ je o događajima u jednijili dvije utakmice. Ostala je cijela polusezona i teško je vjerovati da bi se mogao dogoditi takav Dinamov posrtaj„.

Lončarević smatra da je Dinamo bio nadasve korektan prema Oršiću.

„Klub je poštivao njegovu želju, a on je zaslužio da mu se izađe u susret. To kako se on ponašao na travnjaku predstavljajući Dinamo, a njegov učinak je bio fenomenalan, sveto utjecalo je da se taj transfer obavi brzo i efektno. I ja sam uvjeren da će se Mislav Oršić dokazatiu Engleskoj. Jer, kada tako dobro igrač u Europskoj ligi i Ligi prvaka onda ni engleski Premiership nije noćna mora. Ja sam njega gledao dok je bio još junior i iskreno vam kažem da je bilo teško predvidjeti ovakvu njegovu eksploziju kvalitete. Ali, neki igrači sazrijevaju ranije, drugi kasnije. A Oršić još uvijek napreduje, on je takav igrač i čovjek. Skidam mu kapu„.

A klub u koji je otišao Oršić, taj Southampton? Posljednji je u Premiershipu.

„Jest, ali razlika je mala, pa nekoliko klubova je unutar dva-tri boda. Nije on pozvan kao spasitelj, nego da unaprijedi napadačku igru te momčadi. On ima moć, reakciju, on može oraspoložiti druge napadače i sigurno će pokazati da ga nisu napamet kupili. Isto me ljudi pitaju je li Dinamo dobro zaradio njegovom prodajom. To nije moj posao, a napomenuo sam da su se s pravom poštovale i njegove želje. I tu leži svojevrstan odgovor„.









A tko bi u Dinamu trebao biti bač njegov prirodni nasljednik?

„Na toj lijevoj strani veliki potencijal ima Dario Špikić. On je jako potentan igrač, mislim da ga se i prije još više trebalo koristiti. Njegova forma je dobra, očekujem i velike stvari od tog igrača. Na lijevoj strani je i Petar Bočkaj, a zašto odlazak Oršića ne bi iskoristili s boljom minutađom Menalo, Rukavina… Barem Dinamo ne stoji loše s krilnim igračima„…