DINAMO SE NADA MILIJUNIMA! Veliki novac u igri u Maksimiru, jedan potpis sve promijenio

Kakav će Dinamo dočekati sljedeću sezonu? Odgovor na to pitanje već se čeka, ali u perspektivi, u Maksimiru trljaju ruke zbog jednog izlaznog transfera iz prošlosti, onog u kojem je Dani Olmo prešao u RB Leipzig, a sada je stigla i potvrda Olmovog novog poteza o kojem smo već pisali.

Ono što se najavljivalo postalo je i službeno. Španjolski reprezentativac stavio je potpis na novi ugovor s njemačkim klubom, do ljeta 2027., što je odlična vijest i za zagrebačke Plave s obzirom na to da je s novim ugovorom došao i visoki odštetni zahtjev za Olmovo puštanje iz Leipziga u neki drugi klub.

Kako tvrdi Fabrizio Romano, poznati pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, iznos s kojim bi RB Leipzig pustio Olma je 60 milijuna eura.

Official, confirmed. Dani Olmo signs new deal at RB Leipzig valid until June 2027. 🚨⚪️🔴🇪🇸 #Bundesliga

Understand it includes release clause similar to Christopher Nkunku, as called earlier today: €60m. pic.twitter.com/OMkHjWUNSz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023