DINAMO RAZMIŠLJA O NOVOM PROTIVNIKU: ‘Nadam se da će oni biti Tottenham’

Autor: I.K.

Dinamo će na kraju tjedna u kojem je slomio Tottenham i izborio četvrtfinale Europske lige u prvenstvu igrati protiv Gorice. Momčad Damira Krznara će u nedjelju s početkom u 17:30 sati biti domaćin na Maksimiru, a trener je za klupsku web-stranicu najavio što očekuje od tog susreta u 26. kolu 1. HNL.

Poslije velikog slavlja protiv Tottenhama, Krznar se nada veselju i nakon ogleda s trećeplasiranom momčadi u prvenstvu. Dinamo će tražiti bodove s kojima bi se vratio na vrh ljestvice, ispred Osijeka, a trener ističe da izazovi poput onoga koji dolazi u nedjelju nisu laki.

Emocionalno pražnjenje nakon Tottenhama

Najavljujući nedjelju, Krznar je istaknuo da se poslije velikih pobjeda događa emocionalno pražnjenje momčadi koja je slavila. Tako je bilo i s Dinamom nakon Tottenhama, a tu je i umor zbog teške utakmice riješene u produžecima.

Pored toga, Dinamov trener istaknuo je i Goričinu kvalitetu, koju pokazuje treće mjesto na ljestvici. S obzirom na to da dolazi momčad s puno ambicija, Krznar će probati što bolje pripremiti momčad s malo vremena za trening, a pomoći će veći angažman igrača koji su protiv Tottenhama dobili manju minutažu ili nisu bili na terenu.

Gorica uvijek spremna za sve

Najavljujući nedjeljnog protivnika, Krznar je spomenuo da je Gorica spremna za različita iznenađenja. Tijekom utakmice može se dogoditi da ispusti prednost, ali zna i nadoknaditi zaostatak od dva ili tri gola. Dinamov trener dodao je i da je Gorica pokazala kako može biti i pragmatična, čuvajući rezultat u situacijama kada se to traži.









S obzirom na to da je rekao kako Gorica zna nadoknaditi minus od 2:0, Krznar je dobio podsjetnik da je protiv Tottenhama to izveo i Dinamo, a na to je poželio da se u prvenstvenoj utakmici ponovi europski rasplet protiv jakog suparnika iz Londona.

‘Nadam se da će u nedjelju oni biti Tottenham’, rekao je Dinamov trener uz smijeh u svojoj najavi prvenstvenog susreta na Maksimiru.