DINAMO RAPIDNO SKONČAO NA TRAČNICAMA: Krznar i njegovi nisu čuli huk Lokomotive

Autor: F.F

Senzacija jest, za Dinamo pravi šok, pobjeda Lokomotive, kluba koji slovi kao mlađi brat Dinama, baš protiv Dinama zaista se može nazvati silnih iznenađenjem. Da ne bi bilo zabune, Lokomotiva je pobjedu zaslužila, i zbog borbenosti, pristupa utakmici, k tome je na vratima imala sjajnog vratara Santinija. Koji je čak obranio i jedanaesterac Petkoviću…

Ova utakmica potvrdila je potvrdila staro nogometno i sportsko pravilo. Bez obzira koliko si bolji suparnik, a Dinamo nesumnjivo jest kvalitetniji od Lokomotive, ako ne kreneš pravilno u utakmicu nema ti spasa. Dinamo je prvo poluvrijeme odigrao s trećinom snage, nonšalantno i preko volje, a takvi znaju biti i izvođeni jedanaesterci neospornog ali i ležernog velemajstora Petkovića. I sada mu ga je vratar obranio. Što će na koncu biti i krucijalan trenutak utakmice.

Dinamo je u nastavku počeo igrati kako treba, zaista! Juriši su se redali, s bokova, kroz sredinu, šanse su se redale. Ali, kad neće onda neće nikad. Promašeno je brdo prigoda, samo je Špikić promašio nekih pet šansi. Zapravo, Dinamu se osvećivala lopta, sve zbog startnog pristupa utakmici, s onim čuvenim „lako ćemo.”

Iscrpljeni Dinamo i nabrijani Lokosi

Jest, Dinamo je bio i psihički, zacijelo i fizički iscrpljen nakon napornog dvoboja i pobjede protiv bečkog Rapida. Lokomotiva je to zbačaki iskoristila, u uvodu utakmice nije mislila samo na obranu nego i na napad, pa je Matej Marić zabio za vodstvo. Ni to Dinama nije posve otrijeznilo, a jedanaesterac kojeg je suac Pajač uz pomoć VAR-a dosudio za Dinamo trebao je biti signal za dovđenje utakmice u očekivane vode.

Ali, vratar Santini koji je istinski junak ove utakmice pročitao je Petkovića, paraderski skinuo njegov udarac. Bila je to naznaka velikih Dinamovih problema. Zacijelo je Krznar u svlačionici urlao, jer ga je smetao huk Lokomotive, pa je u drugi dio Dinamo ušao goropadan. I zaista je igrao dobro, ali kako se Santini razbranio i njegova obrana postajala je sve požrtvovnija. Tijelima su igrači Lokomotive branili gol, a ono što je prošlo obranio bi opet Santini. Dva gola Dinama poništila je VAR provjera, a Lokomotiva je došla do svoje šeste pobjede u prvenstvu.

Dinamo je doživio jedan poraz na startu prvenstva, evo i sada, u međuvremenu je ostvario osam pobjeda i tri remisa. Ovaj krah protiv „lokosa„ je i znakovit. Uvijek je teško igrati utakmice nakon europskih ispita, usredotočenosti nedostaje zbogm psihičkog i fizičkog zamora, a očekivati da se utakmice rješi sama od sebe koštala je i bolje trenere posla, kamoli danas-sutra neće i Damira Krznara.

Poanta je samo u jednoj činjenici. Onako kako je Dinamo igrao u nastavku morao je od prve sekunde utakmice. Tada Lokomotiva ne bi imala ni gram šanse. No, to je staro pitanje motivacije i remotivacije, o kojem je svojedobno u svojoj knjizi pisao Jose Mourinho.

Naime, radi se o sljedećem. Igrače je lako motivirati, primjerice za utakmicu, europsku, protiv Rapida. Od prve sekunde lete.

Hajde ti, kao trener, remotiviraj igrače za tri dana kasnije dvoboj protiv Lokomotive, a tri boda su odavno upisana i u bilježnici uprave, trenera i igrača. Što jest, jest, kod Dinama se u ovoj utakmici motiv osjetio tek kad je vrag odnio šalu. No, bilo je prekasno!