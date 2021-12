‘DINAMO PLAĆA SILAN CEH RASPRODAJE!’ Račun je krcat milijunima, ali trener se uplašio samog sebe!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nakon opčinjavajuće partije Hajduka, a zabrinjavajuće Dinama u najvećem hrvatskom derbiju koji je završio slavljem Splićana nametnulo se samo jedno jedino pitanje. A za odgovor smo potražili mišljenje bivšeg Hajdukovog, i to nekoliko puta, trenera Zorana Vulića.

Zar trener zaista toliko znači za momčad, stavili smo Vulića pred zid…

„Oh, i te kako. Trener je najvažniji. Jasno, ako nema momčad ne pomaže ni trener. No, već sam vam govorio da Hajduk ima momčad a ne daje ono što može dati. Ovako ja na to gledam, trener je 30 posto, 30 posto je momčad, pa je 30 posto rad uprave i desetak posto je – sreća. Ova utakmica je to zorno pokazala. Hajduk ima dobro fizički pripremljenu momčad, to je napravio prethodnik. No, Dambrauskas je momčad složio na način da se zna tko je u prvoj postavi. I to daje mir igračima, pa čak i onima koji su na klupi. Zacijelo je i dobro verbalizirao što od koga očekuje. I igra je odmah imala i glavu i rep”.

Previše se rasprodalo igrača

A na što vam je ličio Dinamo i vođenje Dinamove igre novog trenera Željka Kopića?

„Čini mi se da se on uplašio sam sebe. Dugo nisam vidio tako nekarakteristično rezerviran Dinamo. Makar ja mislim da Dinamo nije bio nikad slabiji u zadnjih desetak-petnaestak godina, opet je i ove sezone imao sjajnih, jurišnih partija. Ovo sada protiv Hajduka izgledalo je i povučeno i destruktivno i nenametljivo. Mislim da Dinamo plaća silan ceh rasprodaje, nema, nestali su odjednom Majer, Gvardiol, Jakić, to se ne može nadoknaditi. A da ne spominjem Gavranovića i njegovih 15 do 20 golova po sezoni. Igrači koje su doveli nisu niti sjena spomenutih. Nekako je ta prodaja bila premasovna, a to se mora osjetiti”!

Zoran Vulić dugo je igrao u Francuskoj i s velikim veseljem sluša vijesti o izvanrednim stanjima Lovre Majera u Rennesu;

„Što da vam kažem, pričaju mi, a i gledam ga, da mali Lovro tamo razvaljuje. Znam francusko prvenstvo, znam tamo te brze napadače, pa u toj igri Lovro Majer sa svojim idejama i pasovima ne može pogriješiti. Tamo vam napadači toliko trče i križaju se da Majer i da hoće pogriješiti ne može pogriješiti. Pa, on svojim napadačima na svakoj utakmica asistencijama omogući pet-šest šansi, jasno da padaju golovi za njegovu momčad. A sjetimo se samo kako je na početku sezone Dinamo igrao s Majerom, a gledajte taj Dinamo sada. Igrao sam ja u Nantesu, umalo bio i prvak, zato mislim da odgovorno mogu reći da je Majer izabrao pravu destinaciju – Francusku”!

„Moje je mišljenje da kraj ovako oslabljenog Dinama baš Hajduk ima najbolju momčad. Neka se ne naljute dobar Osijek i odlična Rijeka. Već je dosadno ponavljati kako je prvenstvo dobro i izjednačeno. To je činjenica i u njoj moramo svi uživati. No, u odgovoru se držim Hajduka. Sada je ulovljen zalet, vraćeno je samopouzdanje, mene samo smeta ova euforija koja će se sad pojaviti i ona lako može potkresati krila objektivnim ambicijama. A objektivna ambicija jest da Hajduk zaista ima i snagu i moć biti najbolji. Ima najboljeg igrača, sada ima i dobrog trenera, momčad je pokrivena na svim pozicijama, treba samo hladna glava. A Hajduk je baš u Zagrebu imao hladnu glavu”.

A Marko Livaja?

„Za njega smo i prije znali da je sjajan igrač. Ali, zapamtite, on ne može sam. Momčad iznjedri pojedinca. Pa, momčad, konkretno Elez, uputio mu je one dvije lopte iz kojih su padali pogoci. Momčad je bitna, iz momčadi iskaču pojedinci, a ne iz raspuštene bande. Ovo izdignuće Livaje ipak moramo gledati proz prizmu momčadi koja stoji i iza njega i za njega. Ne postoji igrač na svijetu koji može rješavati sve sam. Treba Livaju hvaliti, a kad se njega hvali onda se mora hvaliti i momčad koja ga je izbacila u orbitu”.