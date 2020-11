DINAMO OSLABLJEN: Mamić otkrio zašto je odgođen derbi!

Dinamo će u četvrtak tražiti nove bodove u Europskoj ligi, a iako je situacija uoči gostujuće utakmice protiv Wolfsbergera povoljna što se tiče koronavirusa, ipak nije sve idealno.

Kako je otkrio trener Plavih Zoran Mamić, a donose 24sata, u Austriji neće biti Marija Gavranovića kojeg muči ozljeda.

Dinamo će se tako morati snaći bez važnog napadačkog aduta koji je ove sezone zabio devet golova u isto toliko nastupa u hrvatskom prvenstvu, a jednom je bio strijelac i na dosadašnjem ovosezonskom putu u Europi.

‘Ta će utakmica odrediti smjer što se tiče Europe. Mi idemo po pobjedu, pokušat ćemo biti ofenzivni. Imamo nekoliko problema. Kastrati je sada odradio prvi trening nakon korone, a Lovro Majer nakon korone ima jedan-dva treninga’, rekao je trener Plavih o stanju u momčadi u kojoj je glavni minus Gavranovićeva ozljeda.

Mamić je otkrio da su problemi koji prate momčad glavni razlog što su Plavi tražili i dobili odgodu derbija protiv Hajduka koji je trebao biti odigran u nedjelju.

‘Nisam pristalica odgoda i nisam ih htio do sada. Odgodu se mora najaviti osam dana prije nje same. To smo napravili zbog statusa momčadi prije Osijeka i straha da nam još netko ne bude pozitivan. Bili smo ograničeni rokom’, veli trener Plavih, koji je opisao i što bi mogla donijeti utakmica protiv Wolfsbergera u Klagenfurtu.

‘Nema publike pa je teško reći što znači igrati u gostima. Ne znači to puno, što se tiče njihove prednosti ili mane. Gledali smo njihovu posljednju utakmicu u prvenstvu u povratku iz Osijeka u autobusu. Nešto su promijenili formaciju i oni imaju određenih problema. Stoper im je izašao iz igre’, kazao je Mamić.

Svoja očekivanja je prije polaska momčadi u Austriju približio i Dinamov kapetan Arijan Ademi.

‘Idemo tamo po pobjedu. Možete očekivati pravi i europski Dinamo’, rekao je Ademi, a prenijela su 24sata.

‘Nije nas poremetio poraz u Osijeku, krivo mi je što nismo pobijedili. Čekaju nas veliki izazovi. Wolfsberger je čvrst, organiziran, vraća mu se najbolji igrač, ‘desetka’ Liendl’, dodao je Dinamov kapetan u najavi utakmice koja će početi u četvrtak u 18:55 sati.