Dinamo nakon drame prodao Šutala: Modri bi mogli zaraditi više nego na prodaji Modrića!

Josip Šutalo novi je igrač Ajaxa. Tu je informaciju objavio najpouzdaniji stručnjak za transfere na tržištu, čuveni Fabrizio Romano.

Naime, prema njegovim informacijama, prvotimac vatrenih napustit će redove Dinama nakon uzvratne utakmice s AEK-om u trećem pretkolu Lige prvaka, u kojoj je postigao vodeći pogodak u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, te se tako oprostio od zagrebačkog kluba.

Podsjećamo, Dinamo je ispao s ukupnih 3:4 nakon što mu je AEK zabio dva pogotka u sudačkoj nadoknadi susreta te će se boriti za plasman u Europa ligu.

“Dinamo će za Šutala dobiti 21 milijun eura fiksne odštete, plus razne bonuse bonuse. Potpisat će petogodišnji ugovor te ga uskoro očekuje putovanje u Amsterdam, gdje će obaviti liječnički pregled. Posao je konačno završen unatoč interesu iz Engleske i Italije”, tvrdi Fabrizio Romano.

Nicolo Schira, također pouzdani izvor, navodi kako bi dosadašnji branič Dinama u redovima nizozemskog velikana po sezoni trebao zarađivati dva milijuna eura plaće, plus bonuse.

Josip Sutalo to Ajax, here we go! Verbal agreement in place for €21m fee with add-ons, five year deal to the Croatian talented centre back ⚪️🔴✨ #Ajax

Travel and medical tests being scheduled, deal finally in place despite interest from England and Italy. pic.twitter.com/DbwQTWNqXQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023