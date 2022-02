DINAMO NA NAJVEĆEM ISPITU: Velika pojačanja prijete Modrima, ‘nabrijani’ traže golemi ‘skalp’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ako gledamo nastupajući hrvatski derbi Osijeka i Dinama u nedjelju u Gradskom vrtu, ali kroz prizmu nastupa zagrebačke momčadi protiv Sevilla u Europskoj ligi – tada Osijeku ne bi davali puno šansi. No, Dinamo je već pokazao i dokazao da s različitim raspoloženjem, motivom i zanosom igra europske utakimice, za razliku od domaćih.

Zbog takve svoje neprincipjelnosti i dogodi se kiks protiv Lokomotive, da ne spominjemo i mnoge prije u domaćem natjecanju. Uostalom, zbog toga je stradao prethodni trener Damir Krznar. Isto bi se moglo dogoditi i Željku Kopiću, makar je sjajno vodio dvoboj protiv moćne Seville. Dinamu je osvajanje naslova prvaka prioritet, majka svih prioriteta. Tu ne smije biti zabune.

Kopić je na klupi Dinama siguran samo onoliko koliko je još uvijek izvjesno da će Dinamo obraniti naslov prvaka. I točka.

I sada zagrebačka momčad ide u goste Osijeku, svom najbližem, da li i najopasnijem konkurentu? Jer, Hajduk prijeti, vidjeti ćemo može li preskočiti neugodnu Rijeku?

Osijek prijeti Modrima

No, Osijek u drugom dijelu naše sezone nije tako goropadan kao u prvome. Makar se drži tu, uz skute Dinamu. I pobjedom protiv Dinama došao bi do čelne pozicije. U prvoj utakmici nastavka prvenstva Osijek je gadno kiksao na domaćem terenu i izgubio od Slaven Belupa.

Nedavno je, pak, pukom srećom pobijedio Istru u Puli, vele neregularnim golom u zadnjim sekundama ndoknade. Iako je vodio s 2-0 Osijek je tu utakmicu mogao lagano izgubiti. Da, Osijek je u nastavku sezone sve samo ne uvjerljiv. Unatoč pojačanjima, Caktaš već igra, čeka se i doprinos Lovrića…

Ako ćemo pravo, ovo će biti u iščekivanju najzanimljivija utakmica ove sezone. Pobjedom bi se Dinamo riješio Osijeka ne samo za neko vrijeme, nego zacijelo i za stalno. U suprotnome Osijek bi zahvatila euforija, a Dinamo bi mogao do melankolije. Kopiću bi se ozbiljno uzdrmao njegov položaj.

Sada dolazimo do onoga krucijalnog pitanja kod priprema sportaša, o čemu je davno pisao u svojoj knjizi čuveni trener Jose Mourinho. Riječ je o motivaciji i remotivaciji.

On sam je zaključio:

„Lako vam je momčad i igrače motivirati za veliku europsku utakmicu, pitanje je kada samo za nekoliko dana dođe prvenstvena utakmica. Igrače treba remotivirati. Imaju oni u sebi neki motiv, znaju d je prvenstvena utakmica bitna, ali na motiv kojeg su imali u europskom susretu treba dodati nvi, svježiji. I to je najteže. Zato je u takve utakmice nekad dobro ubaciti pr pričuvnih igrača. Jer, oni su istinski motivirani, njih ne treba remotivirati”!

Razmišlja li možda Željko Kopić o takvom nekakvom modelu?









Ma, ruku na srce, Dinamo je protiv Seville izgledao izvanredno, i taktički i s pojedinačnim dosezima igrača. Ako tako još jednom odigra Osijeku su šanse minimalne, to je barem jasno. A kako to je samo koji dan prije Dinamo bio tako blijed protiv autsajdera Lokomotive?

To je baš to – pitanje motivacije i remotivacije. Domaće prvenstvo je ipak najvažnije, kroz njega se traži put do europskog zamaha i zarade. Osijek je u momčad uložio mnogo, mađarski vlasnici nisu štedjeli. I za njih je ovo utakmica istine, ne samo za Dinamo. Zato i jest u samoj svojoj najavi tako zanimljiva. Da, to je prava utakmica istine. I u dosadašnjem dijelu prvenstva nekako i najbitnija.

No, slijedi serija derbija, pa Dinamo još mora triput igrati protiv Hajduka. Teško je tu računati koliko bodova može osvojiti. Zato bi mu uspjeh protiv Osijeka u gostima bio krupan kapital za nastavak sezone i seriju utakmica protiv Splićana.