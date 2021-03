DINAMO LAKO S RIJEKOM: Sve i jest lako kada je Oršić raspoložen

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo je na najbolji način iskoristio kiks Osijeka i sam zasjeo na vrh ljestvice. Što je veoma bitno, iako vele da je bolje biti lovac nego lovina u nogometu baš i nije tako. Osijek je nakon kiksa u kupu protiv Rijeke podbacio u prvenstvenoj utakmici protiv zanimljivo jake Gorice. Samo bod na vlastitom terenu Osječane je ostavilo u nadi da će i Rijeka iznenaditi Dinamo.

To se ipak nije dogodilo, iako je Rijeka u prvom poluvremenu još bila i neloša. Ipak, većinu prilika stvarao je Dinamo, vodeći pogodak bio je djelo Ivanušeca, a sve je zamislio opet odličan Oršić, koji je prošao po strani i idealno uposlio strijelca. Bilo je to u 27. minuti

Rijeka zaista može žaliti za vratnicom koju je pogodio Menalo nekoliko minuta kasnije, njegova sjajna varka tijelom i udarac zaustavila se na okviru vratiju, Livaković je tu doista imao sreće…

U nastavku ritam je malo splasnuo, a Dinamo je dao gol iz prekida, nakon slobodnog udarca Majer je proigrao Petkovića a ovaj je vidio Oršića. Tih 2-0 je zaključalo utakmicu, Rijeka je bila tek puki statist.

Doista, Dinamo je posve zaslužio ovu pobjedu, a oni koji su utakmicu gledali putem televizijskih prijemnika opet su mogli uživati u jako dobroj partij Mislava Oršića. Ovaj momak je već dugo udarna igra plave momčadi.

I nadamo se da će u dvobojima Europske lige protiv Tottenhama opet biti onakav kakav zna biti. On je najveći jamac Dinamove konkrentnosti protiv čuvenog engleskog kluba kojeg vodi Jose Mourinhu.