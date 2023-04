‘DINAMO JE ZASLUŽIO NASLOV I JA IM ČESTITAM’ Leko komentirao derbi i najavio finale kupa

Nogometaši Dinama su rezultatom 0:0 protiv Hajduka osigurali naslov prvaka Hrvatske po šesti put u nizu. Bio je to derbi bez pravih prilika i jedan od najgorih unazad nekoliko godina.

Hajduku sada preostaje bitka za kup gdje ih u finalu u Rijeci čeka Šibenik. Nakon utakmice susret je komentirao Ivan Leko kojem je ovo prvi derbi na Poljudu:

“Rezultat nije taj koji smo htjeli. Pripremali smo se za pobijediti utakmicu. Bili smo stabilni i korenktni. Obrana je bila najbolja u zadnjih par utakmica. Šteta što nismo zabili. Čestitam igračima na ozbiljnosti, fokusu i mirnoći. Hvala i navijačima što su došli i bili uz momčad do kraja.”





Ponosan na momčad

Zatim je dodao: “Moraju svi biti sretni što su tu rođeni, ta energija navijača je fantastična. Nisam to htio često isticati da mi ne kažu da skupljam jeftine. bodove. Dinamo je zasluženo osvojio prvenstvo i ja im čestitam. Da smo zabili, to bi otvorilo utakmicu. Poništilo nam je gol i to je psihički utjecalo na nas. Moramo popraviti dosta stvari u igri” rekao je za MaxSport.

“U zadnjih 7-8 tjedana dobro treniramo i imamo vrhunske međuljudske odnose. Svi daju sve od sebe i to je dobra baza za dalje. Osvajanje Kupa i drugo mjesto… Nama je bolje biti deseti nego drugi, ali činjenica je da Hajduk nije puno puta bio drugi.”

Za kraj je najavio kup: ” Ali trofej je trofej, moramo ići osvojiti taj Kup. Ozbiljno radimo, bit ćemo pravi i dat ćemo sve od sebe.” Hajduk je zadnju titulu prvaka osvojio 2005.