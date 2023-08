Dinamo je ‘pun kao brod’ i ne smije škrtariti: Nabrijani Hajduk treba Hrvatskoj, sprema se ludnica

Autor: Andrija Kačić Karlin

Stalno se priča o novoj eri Dinama. Osim promjena ljudi u upravljačkoj strukturi kluba zahuktale su se promjene i u igračkom kadru. Kao u ubrzanom filmu. Upravo se to dalo vidjeti nakon 3-1 pobjedonosne utakmice protiv Sparte, u suzama Luke Ivanušeca ispred navijača. On je odigrao svoju zadnju utakmicu za Dinamo baš protiv Čeha, a samo koji dan ranije Dominik Livaković je u Ateni u srazu s AEK-om ispisao svoje zadnje minute u zagrebačkom klubu…

Otišao je i Josip Šutalo u Ajax, pa koja momčad može podnijeti odlazak tako trojice kvalitetnih igrača praktički u isti čas.

Još prije su otišli „kapitalci„, Oršić, Gvardiol, Olmo, uskoro može odlepršati i Petković, pa i još netko. Onaj Dinamo koji je razbijao prokletstva europskih proljeća i suvereno dolazio do europskih skupina – prestao je postojati. Ostati će u navijačkom sjećanju i almanasima.





I zgodno je nakon utakmice rekao novi trener Dinama Sergej Jakirović.

Kapitalci otišli, ali dolaze novi klinci

“Nema druge, moraju se stvarati novi livakovići, ivanušeci, oršići”

Tako i jest. Kao da je to lak posao. Dinamo je godinama opskrbljivao i sebe i našu reprezentaciju sa sjajnim igračima, fino ih promovirao u europskim nastupima, „bildao„ bi istima cijenu. I unosno bi ih prodavao, enormno zarađivao. Uostalom, tako se to radi.

Za te stvari nije zadužen ni trener, nisu ni sami igrači, već oni koji vode klub. Pa će i o njima ovisiti hoćemo li doživjeti “livakoviće, ivanušece i ostale”… Zdravku Mamiću taj je posao išao za rukom.

Za primjer, ovi recentni transferi Livakovića, Ivanušeca i Šutalo donijeli su u klub nekih četrdesetak milijuna eura. Naravno, kako rade i svi ostali europski klubovi, dio se mora odmah investirati u pojačanje, neki vele i u krpanje momčadi. Svejedno je koji termin ćemo upotrebiti.

Uprava kluba koja u Dinamu obavlja i posao sportskog direktora koji ne postoji jedina je odgovorna kakav će biti budući Dinamo. Nakon što su na mala vrata u klub ušli Ukrajinac Mihajličenko i Japanac Kaneko, naglo se pojačao ritam i u klub su dovedeni Stojković i Kačavenda iz Lokomotive.









Otežavajuća okolnost za Dinamo ove sezone jest solidan Hajduk koji je izvanredno startao u uvodu prvenstva. I svaka greška kod dovođenja igrača može biti kobna. Dinamo bi se ove sezone, ovaj Dinamo na startu nove ere, mogao poprilično namučiti u obrani naslova prvaka. Ili ga čak izgubiti. Što bi za ovu upravu bilo ravno debaklu, potom i otkazu.

Svaki klub ima svoje slavne dane, i one malo manje uspješne. Skoro desetak godina svjedočili smo europski zanimljivom Dinamu kojnje očaravao navijače. Očekivati, pak, iste dosege s nekim posve drugim ljudima može biti malo i pretenciozno.

U vođenju kluba uvijek postoji disproporcija između zarade i očuvanja kvalitete momčadi. Nekad je nemoralne ponude nemoguće odbiti unatoč svijesti da će se momčad kvalitetom zbog toga pošto-poto stropoštati.









Evo, Dinamo pun novih igrača može danas-sutra dobiti ponudu za odličnog, mladog Baturinu. Oko kojeg se i postavlja okosnica nove momčadi. I što napraviti? Kako biti pametan.

I da zaključimo. Dinamo je još uvijek financijski najmoćniji klub u zemlji, može kupiti sve ono što drugi ne mogu. No, nerijetko u nogometu ni novac nije dovoljan. Pa čak ni dobri igrači, bitna je momčad. I osjetio je to na svojoj koži Igor Bišćan. Sada je na glavnoj pozornici Sergej Jakirović. U svojoj životnoj ulozi. On bi trebao stvoriti novi Dinamo.