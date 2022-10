DINAMO JE PROPUSTIO SVOJU ŠANSU: Ovakav šok neke je iznenadio, a sve se prelomilo zbog jedne stvari

Autor: Andrija Kačić Karlin

Eto, dogodio se kraj, Milano je nadigrao Dinamo i rezultatski ga devastirao. Čak 4-0 za goste iz Italije zvuči bolno, no da se razumijemo. Niti Dinamo može biti istinski rival Milanu, niti je Milan došao u Zagreb, na izlet. Znaju oni što se dogodilo Chelseaju.

I nije to s početka izgledalo tako mutno. Dinamo taj prvi dio uopće nije odigrao loše. Baš se trudio organizirati akcije od zadnje linije prema gore, nije bilo nasumičnih napucavanja, ultimativno se tražila kombinatorika. I u nekoliko navrata Dinamo je pred gol Milana stigao u opasnom izdanju.

Očekivati, pak, da ni Milan ne napravi „cirkus„ pred Dinamovim vratima ipak je nerealno, i gosti su prijetili, napose Giroud i Rebić. Izgledalo je to čak i dobrim dijelom ravnopravno. No, Milan je ipak na odmor otišao s golom prednosti. I time pokazao ne samo d je bolji, nego iskusniji i prepredeniji.





Ništa od Dinama

Jedan jedini prekid zapravo je determinirao utakmicu. Bio je to svršeno izveden slobodan udarac s desne strane, brza lopta u prostor, poluvisoka, ali neuhvatljiva. Očito je to kod Milana uigrana akcija, jer je na loptu glavom naišao Gabbia koji sam pred Livakovićem nije mogao pogriješiti. Skoro smo zaboravili autora tog sjajnog centaršuta, bio je to Tonali. Velemajstorski je to izveo…

Pa se navijačka mašta morala probuditi u poluvremenu, na odmoru. Neki su sanjali o izjednčenju, neki o preokretu… Ali, Milan niti je naivan niti se igra sa zaradom i plasmanom u sljedeću rundu Lige prvaka. Pa, samo ova pobjeda mu nosi tri milijuna eura.

I onda se dogodio šok. Zapravo, šok je išao za šokom. Još je Dinamo i dobro prošao…

A „milanisti„ su pobjedu osigurali odmah na startu nastavka, ubivši tako i ambicije i rspoloženje navijača, a u Dinamovih igrača motiv se rasuo kao riža po loncu. Već u 49. minuti serija greška gotovo kompletne Dinamove obrane, Moharrami, pa Ristovski, naposljetku i Šutalo su omogućili Leaou da dože sam poput duha pred Livakovića. Nije ga Leao ništa pitao, gol je bio prelagan.

I tu se Dinamo očito raspao. Ubrzo je došao i treći gol Milana, iz jedanaesterca jer je neiskusni Ljubičić bacio na pod sjajnog Tonalija. Giroud je najstrožu kaznu izveo atraktivno, zario je loptu u sami gornji kut.

Pa se u posvemašnjem raspadu pogubio i Ljubičić koji si je strpao autogol…









I bio je to krunski dokaz da je Milan zaista, ali zaista bolje momčad od Dinama. Opet, ne možemo si zamjeriti što smo se nadali, vjerovali i žudili. To je ljudski, navijački, a Dinamo nam je baš nekim svojim igrama visoko digao ljestvicu očekivanja. Treće mjesto i Europska liga je sada izgubljena. Opet, ima nekih matematičkih teorija, nadrealnih. Milan “klepi” Salzburga a Dinamo u Londonu polomi Chelsea. I Dinamo bi tada bio u Europskoj ligi.

Nije maštanje zabranjeno, ali je kontraproduktivno. Posve je razvidno da je Dinamo svoju priliku za nastavak europske sezone propustio u dvije utakmice protiv Salzburga. Austrijanci su uzeli četiri boda, Dinamo smo jedan. I da, tu je „kvaka 22 .