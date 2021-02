DINAMO JE POSTAO EUROPSKI GOROSTAS: Zbog jedne stvari uspio je srušiti Ruse

Autor: Andrija Kačić Karlin

Da bi čovjek jednu jedinu riječ zamjerke rekao, imao… Eto, toliko je dobar bio Dinamo i u uzvratnoj utakmici šesnaestine Europske lige protiv ruskog Krasnodara. Naposljetku, 1-0 pobjeda, uz onu rusku 3-2, ne da je zaslužena, nego je izborena u toliko superiornoj partiji, na način kako to rješavaju kud i kamo bogatiji, veći i poznatiji europski nogometni velikani.

Dinamo ništa nije prepustio slučaju, momčad je u utakmicu ušla motivirano i usredotočeno. Rusi koji su trebali ganjati zaostatak jednostavno niti su ganjali prednost, niti su u obrani bili dobri da bi se barem na taj način ispriječili zagrebačkoj momčadi. A Krasnodar uopće nije loša momčad, ofenzivno nastrojena, no kada se namjeri na onu puno bolju, a to je u svakom slučaju Dinamo, onda se gubi u bespotrebnim dodavanjima jer joj nedostaje mašte.

Moćni Dinamo

Dinamu barem mašte ne nedostaje. Kada se u obrani odradi glavni dio posla, i to besprijekorno, onda na scenu dolazi ubitačni Dinamov napadački dvojac. Bruno Petković i Mislav Oršić koji je napravio takvu akciju sredinom prvog dijela da se Rusima zavrtjelo u glavi. I tako onemoćali i posrnuli morali su poći po loptu u mrežu. Najprije je Bruno Petković driblinzima izludio krasnodarsku obranu, ubacio loptu prema lijevo do Jakića, a ovaj je fantastičnim dodavanjem pronašao Oršića na povratnoj. I dvojbe nije bilo. Bio je to pogodak koji je odrezao ono malo ruskih krila, potom je Dinamo morao biti samo pažljiv i pitanje pobjednika bilo je riješeno.

Niti u nastavku kada su Rusi morali zaigrati na sve ili ništa Dinamo nije bio podređen. Sjajno postavljen, zašto to ne reći, osujetio je većinu ruskih namjera tamo oko centra, a čestim napadima i brojnim kornerima Plavi su stalno zlostavljali nadobudne Ruse. Gosti su igrali tek toliko da odrade neugodni zadatak, da dočekaju zadnji sudački zvižduk, odavno psihološki satrani i bačeni u stranu.









Dinamo je zaista izgledao kao pravi gorostas, ovaj dvoboj treba gledati kroz obje utakmice. Dinamo je pokazao i raskoš talenta i dobro trenersko vodstvo i velike kapacitete svojih igrača.