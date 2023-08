Dinamo je poslao jasnu poruku Hajduku: Nabrijani Petković mogao bi postati velika briga na Maksimiru

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Dinamo je na jednom važnom ispitu pokupio ovacije tribina. U derbiju kola pala je snažna momčad Rijeke, bilo je to taktičko savršenstvo Sergeja Jakirovića koji je još jednom pokazao svoj talent…

Da podsjetimo, na krilima razigranog Brune Petkovića dominirali su Modri i slavili 2:1 na Maksimiru. Rijeka se pasivno branila gotovo cijeli susret, nedostajalo je još golova u mreži gostiju da bi pokazali odnos “mačke i miša” te večeri.

Bruno Petković je “uništio” riječku obranu svojim lucidnim dodavanjima, asistirao je Bulatu za pogodak, potom je dao i sjajnu loptu Baturini uoči prekršaja za kazneni udarac, kojeg je sam i realizirao. Imao je još nekoliko dodavanja iz snova, opet je pokazao da se u ovom trenutku u Dinamovoj konkretnoj igri sve vrti oko njega. Bio je to još jedan “one man show” plavoga kapetana.





Dinamo diže samopouzdanje

Neki će još strepiti oko odlaska Brune Petkovića s Maksimira, ali te milijunske mrvice koje se nude za kapetana Modrih nikako nisu temelj za pregovore, pogotovo sad kad su računi puni do vrha brojnim realizirani transferima. Tako bi trebalo biti, no iznenađenja s Maksimira nerijetka su pojava…

Dinamo je nakon Sparte odigrao još jednu utakmicu na kojoj se najbolje vidi trenerski rukopis. Prema onome što smo vidjeli, u nedjelju i u četvrtak, Sergej Jakirović je vrlo talentiran trener, baš onakav kakav je trebao ovom Dinamu.

Naravno, dvije utakmice malo je za konačan dojam, ali bile su to dva velika ispita i oba je talentirani Jakirović položio s visokom ocjenom.

“Kontrolirali smo cijeli susret, iako su oni igrali u niskoj obrani što nisam očekivao. Mi smo odigrali bolje i opet čestitam svima. Našli smo načina da ih ugrozimo našom kombinatorikom i to je za nas bilo dovoljno.”, rekao je Sergej i otvorio temu Petkovića:

“Bruno nama puno znači, on je reprezentativac i to je važno, zato ima kapetansku traku. On je igrač Dinama s važećim ugovorom, ja računam na njega i to nije floskula. Drmić je također odličan napadač i pokazao je apsolutno da je igrač za Dinamo. Protiv Sparte se ne želim braniti i napravit ćemo sve da se plasiramo u Europsku ligu. Spremit ćemo se maksimalno i dati najbolje od sebe.”

Modri su tako dobili možda jednu od važnijih utakmica sezone, jer da nisu uzeli ta tri boda, onda bi lov za Hajdukom bio mnogo zahtjevniji i intrigantniji. U četvrtak Dinamo čeka novo iskušenje u Pragu protiv Sparte. No ovaj Dinamo sad je na valu nekog novom samopouzdanja, koji je jasna poruka i za Hajduk, ali i Spartu.









Bit će ovo možda najbolji HNL ikada, spektakl se sprema u svakom kolu, svaki prosuti bod može biti opasan…