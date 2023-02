DINAMO ISPRED EUROPSKIH VELIKANA, U LEĐA GLEDA I ZVEZDA! Samo je jedan klub bolji, sjajan posao na Maksimiru

Posljednjih godina, nije tajna da Dinamo nosi hrvatski klupski nogomet u europskim nastupima, a jedna tablica najboljih u Europi pokazuje i koliko. Zagrebački Plavi su europski vrh po doprinosu bodova za nacionalni koeficijent koji vodi UEFA.

Takvo stanje prikazala je tablica stranice Swiss Football Data, s pogledom na donošenje bodova za nacionalni koeficijent unatrag pet godina, što je Dinamo smjestilo na visoko drugo mjesto u Europi.

Ispred je bio samo nizozemski velikan, amsterdamski Ajax, a u leđa su gledali brojni drugi veliki klubovi, prvi od njih Manchester City, PSG i Bayern, koji upotpunjuju prvih pet u ovom poretku.

Mnogi velikani su iza, uključujući Real Madrid na 10. mjestu, a Dinamo je i ispred Crvene zvezde, koja se može pohvaliti da je po svojoj europskoj učinkovitosti za nacionalni koeficijent korak do Reala, na 11. poziciji.

Basel made it into top 20 of the teams who collected the most coefficient points in the last 5 seasons.

Ajax on top, followed by GNK Dinamo.

Other non-big teams on the list: Rangers, Crvena zvezda, Salzburg, Slavia Praha, Kobenhavn#rotblaulive pic.twitter.com/eEyGgplwHb

— Swiss Football Data (@swissfootdata) February 24, 2023