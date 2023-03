DINAMO I HAJDUK SE ‘TUKU’, PRIJETI I ZVEZDA! Navala na reprezentativca, Mamić ga imao na listi

Kako se bliži završetak sezone, već se gleda prema tome kako će momčadi izgledati nakon ljeta, a dok se slaže igračka ‘križaljka’, zanimljiva priča zavrtjela se oko mladog stopera koji se povezuje s Dinamom, ali ne samo sa zagrebačkim Plavima.

Priča se vrti oko Bećira Omeragića, 21-godišnjeg obrambenog aduta mlade švicarske reprezentacije, rođenog u toj zemlji. Mladi igrač trenutno je član Zuericha, ugovor mu traje do kraja sezone, a u borbi za njegovo dovođenje spominju se i Hajduk te Crvena zvezda.

Interesa ne nedostaje, a sudeći po njemu, ovo je novo poglavlje priče u kojem su Dinamo i Hajduk u borbi za istog igrača, ali s posebnim ‘začinom’ jer se spominje i interes iz glavnog srpskog grada.

Dinamo, Hajduk i Crvena zvezda su dio ove priče, ali nisu usamljeni s obzirom na to da su se za mladog stopera zagrijali i drugi klubovi. U Švicarskoj se nedavno spominjao interes Bayer Leverkusena, Freiburga i Red Bull Salzburga, uz dodatak da Omeragić ovog ljeta sigurno odlazi iz Zuericha, a u Škotskoj je izbio glas da je za dovođenje 21-godišnjeg igrača zagrijan Celtic.

