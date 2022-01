DINAMO GOROPADAN I ŽESTOK: Nitko još nije Rijeku tako rastavio poput starih lego kockica

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo se pokazao u raskošnom svijetlu. Tu tvrdnju nitko ne može osporiti. Iako je u prvome dijelu prvenstva isuviše oscilirao, a prethodnih godina je već u pauzi natjecanja imao veliku bodovnu zalihu, sada je u nastavak prvenstva ušao s istim brojem bodova kao prateća mu Rijeka. I dočekao ju je na Maksimiru i rastavio ju je poput lego kockica.

Ne treba štedjeti na komplimentima, Dinamovih prvih 45 minuta bilo je sjajno. A ono što je Dinamove navijače najviše razgalilo jest sjajna partija nenadano zadržanog Oršića kojem se na toj lijevoj strani pridružio i odličan Bočkaj. Upravo su oni davali ton Dinamovoj igri, napadima i žestini. Zapravo, kod tog prvog poluvremena bio je samo trenutak kada će Rijeka kleknuti.

Njima se isto fino naslonio Komnen Andrić, onako snažan i pokretljiv pokazao je i zavidnu tehničku sposobnost, a asistencija za gol Oršića je velemajstorska. Dinamo je bilo baš lijepo za gledati.

Ne, nije se Rijeka branila, niti je mislila čuvati 0-0. Gledala je ona prema gore, no Dinamo je jednostavno bio toliko bolji, superioran, te momčad s Rujevice ništa konkretnog nije uspjela pripraviti. Trudila se zdušno, ali kada igraš protiv tako raspoloženog suparnika onda možeš samo plakati. A ta ista Rijeka, podsjetimo, ne tako davno je na Maksimiru izbacila Dinamo iz Kupa.

Ne, prvenstvo ni u kojem slučaju nije riješeno, još je utakmica do kraja. No, Dinamo je poslao poruku, pokazao da ga se s pravom može smatrati još uvijek glavnim favoritom prvenstva. No, ako ćemo realno, u ovoj sezoni, pa i davno prije, još nitko nije tako nadigrao zaista dobru Rijeku s Goranom Tomićem.

Nakon kiksa Osijeka jučer, te Hajdukove pobjede, s nestrpljenjem će se čekati odgođeni derbi Dinama i Hajduka zakazan za ožujak. Ovaj rezultat u krajnjoj mjeri čak ide i na ruku Hajduku. No, Dinamo je tako dobar da će mnogi sumnjati kako mu Hajduk može poremetiti računa, Ali, tko zna. Neka nama uzbuđenja i dobrih utakmica. A ova utakmica Dinama i Rijeke bila je baš dobra!