DINAMO GA ŠOKIRAO: ‘On je čudo, siguran sam da zbog njega sada trljaju ruke!’

Autor: Luka Vuletić

Nogometaši Dinama izborili su plasman u šesnaestinu finala Europske lige završivši na vrhu skupine bez poraza i s rekordom po najvećem broju minuta bez primljenog gola u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja.

Plavi su svojim nastupima oduševili mnoge pa tako i donedavnog trenera Varaždina Samira Toplaka.

“Ma ne da su me iznenadili, već mogu reći da me Dinamo ove europske jeseni ugodno šokirao. Prezentirali su takvu moć, igrali natjecateljski nogomet na visokoj razini, djelovali toliko zrelo da je to pomalo zastrašujuće”, rekao je Toplak za 24sata i dodao:

“Zagrepčani su jednu respektabilnu grupu prošli na suveren način, pa i meni to daje elan, a to je dokaz da hrvatski klupski nogomet i nije tako loš kao što mnogi misle. Dinamo sada izgleda sjajno, doista ne znam koje momčadi u nastavku europske sezone mogu protiv njih biti izraziti favoriti. To je sada ozbiljna natjecateljska momčad, imaju glavu i rep, posloženi su sjajno.”

Hrvatskog trenera najviše je oduševio mladi Joško Gvardiol, novi igrač RB Leipziga, koji je skupio najveću minutažu u skupini od svih igrača Dinama.

“Djeluje mi nemoguće da ima 18 godina. Po tijelu, faci, razmišljanju i svemu, djeluje puno zreliji. On već sada igra na jako visokom nivou, bez obzira bio li bek ili stoper, on je uvijek među najboljima. Siguran sam da u Leipzigu danas trljaju ruke, ma vjerojatno ni oni nisu znali kakvu su klasu doveli. Čudo, baš čudo igrač”, nije krio oduševljenje Toplak Gvardiolom te otkrio koga je još impresionirao:

“Majer je moja tiha patnja, ima ideju i stil, pravi je razigravač. Pokazuje sve ono što je naznačio kao igrač Lokomotive, sve mu sada dolazi na naplatu. Napravio je jako veliki pomak, vjerujem da će tako i nastaviti sve do jednog pravog inozemnog transfera.”

Smatra da je prošlogodišnji Dinamo ipak bio jači.

“Tada su u Dinamu bili Olmo, Moro, Gojak, Kadzior, Dilaver, ali očito je da sve funkcionira sjajno, pogotovo kada se svi igrači stave u službu momčadi”, zaključio je Toplak.