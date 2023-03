DINAMO GA JE KOŠTAO KLUPE! ‘Još uvijek boli. Oni su mi bili kao obitelj!’

Za trenerski kruh je ‘trener svih trenera’ Ćiro Blažević znao govoriti kako je od sedam kora, a na svojoj koži to je osjetio Thomas Tuchel, koji je šokantno doživio smjenu s klupe Chelsea.

Nijemac je imao jako dobru statistiku s Bluesima, u 99 utakmica na klupi pobijedio je u 62 utakmice, 19 ih je odigrao neodlučeno i doživio je 18 poraza, uz četiri osvojena trofeja.

Tako je Mateo Kovačić pod njegovim vodstvom osvojio Ligu prvaka, Svjetsko klupsko prvenstvo i UEFA-in Superkup, ali onda je došao poraz od Dinama u grupnoj fazi Lige prvaka i svemu je bio kraj.

Trajalo je par minuta

Iako je od tad sjeo na klupu Bayerna i 1. travnja ga čeka deri protiv Borussije Dortmund, Tuchel i dalje procesuira šok iz Chelsea i po njemu nenadani otkaz.

Thomas Tuchel is still hurting over his sacking at Chelsea 🥺 pic.twitter.com/c0i5AZW6Yu

— GOAL (@goal) March 31, 2023