DINAMO GA JE GLATKO ODBIO! Prodat će ga na kraju za ‘siću’, a neki su baš ‘masno’ plaćeni

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ima li Dinamo problema s Bruno Petkovićem ili spomenuti nogometaš ima problema s Dinamom? Očito se nedefiniran status između Dinamove uprave i maštovitog nogometaša mora što prije riješiti. Pomalo je čudno kako Dinamo nije i prije prodao Petkovića. Ili nije bilo ponuda, ili je cijena bila previsoka…

Ovih dana, odjednom, situacija je drugačija. Dinamo bi dao, prodao Petkovića i za koji milijunček a sjećamo se kada se pričalo da vrijedi sigurno desetak milijuna. Vremena je sve manje, a Bruno je osjetio da se i u klubu koprcaju i da ne znaju što će s njime.

Pa je hladnokrvno zatražio, za produžetak ugovora, najveću plaću u povijesti kluba. Mrtav-hladan je rekao da želi – milijun i dvije stotine tisuća eura godišnje. Dakle, želi mjesečnu plaću od stotinu tisuću eura godišnje, bolje rečeno, 3.333 eura dnevno.





Dinamo bi ga rado prodao

Dinamo je to glatko odbio. I klub bi ga najradije prodao. Ali, kome, tko daje ozbiljnu i konkretnu, te barem nešto unosnu ponudu?

Tvrde da se za Petkovića zainteresirao Nenad Bjelica koji je nedavno preuzeo Trabzonspor. Bjelica sjajni poznaje Petkovića, čak ga je svojedobno u Dinamu doslovce vratio u život, nanovo afirmirao. Eh sad, koliko novaca nudi turski klub. Koji, inače, nije naročito financijski moćan.

Saznaje se, Dinamo je Turcima predložio cijenu od pet milijuna eura za ”Petka„, no Turci kao „najbolji trgovci na svijetu„ ponudili su tri puta manje. Pa su razgovori zapeli. Negdje na svoti od dva milijuna eura s nekim bonusima koji mogu biti i zamka.

U ovoj priči nitko da se zapita treba li Petković Dinamo u novoj europskoj kampanji. I pita li se uopće nešto oko Petkovića i trener Igor Bišćan.

Opet, zna se kako razmišljaju u Dinamu. Najradije bi zaradili na Petkoviću, pritom se oslobodili davanja za njegovu plaću, a s novim novcem tražili bi pojačanja. No, sve je to lijepo zamišljeno. Ali, realno, dobiti dva milijuna za tako raskošnog igrača, bez obzira na sve turbulencije, kao što je Petković zaista jest – sitniš. Do kuda je došlo.

Isto tako smo mislili da će Dinamo svog dragulja Mislava Oršića prodati za veću svotu od one od šest milijuna eura za koju je prešao u englesko Southampton. I tu je kao igrač netragom nestao.









Ako malo dublje razmislimo. To bi se moglo dogoditi i Bruni Petkoviću. Ako slučajno i dođe u turski Trabuonspor, a kao napadač od njega će se očekvati serije golova, a ne bude tako… Cijena će mu još pasti, izgubiti će na formi, pritom više nije mlad. I lako bi mogao nestati. Ovako, još je reprezentativac.

Pa je možda malo i čudno da Dinamo s njime neće potpisati novi, makar i skupi ugovor s Petkovićem. Pa, dokaže li se opet Petković u europskoj konkurenciji problema s prodajom ne bi bilo. A za njega bi se dobilo kud i kamo više od jedne godišnje plaće, kakvu je tražio.