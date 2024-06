Dinamo ga je doveo besplatno, a sad će na njemu zaraditi 35 milijuna eura?

Kakav je to samo poslovni potez bio za Dinamo. Tema je Dani Olmo koji bi mogao preseliti na Otok. Navodno je Pep Guardila totalno poludio za još jednim igračem, bivšim igračem Dinama…

Spominjali su se Barcelona, Manchester United i PSG, a sad ga želi i Manchester City. Nakon četiri i pol godine u RB Leipzigu, Olmo bi se mogao naći na izlaznim vratima. Kako to nerijetko ističu trgovački lanci, u tijeku je “ljetna akcija”, pa do prvog kolovoza može otići za 60 milijuna eura. A nakon toga, više nema nikakvih garancija…

Naime, u njegovom ugovoru vrijedi otkupna klauzula od 60 milijuna eura, ali samo do spomenutog roka. Iako se više puta pisalo kako klauzula vrijedi do 15. srpnja tj. do kraja Eura, ona ipak vrijedi dva tjedna dulje. Naravno, Olma se može kupiti i nakon toga, ali po bitno višoj cijeni.

Kuha se transfer

Jasno, u Maksimirskoj 128 trljaju ruke. Olmo je u ljeto 2014. kao 16-godišnjak došao iz Barcelone u Dinamo bez odštete. Pet i pol godina kasnije, u zimu 2020., Dinamo ga je prodao Leipzigu za 29 milijuna eura. Uz to, prvak Hrvatske u ugovor je ugradio klauzulu po kojoj mu pripada i 20 posto od zarade koju će njemački klub imati prilikom Olmove prodaje.

Matematika je jasna, s obzirom na to da je Olmova odštetna klauzula u Leipzigu 60 milijuna eura, jasno je da ako Nijemci prodaju Katalonca za navedeni iznos, njihov profit u odnosu na ono što su za njega platili Dinamu iznosi 31 milijun eura. Od tog iznosa bi Dinamu išlo 20 posto ili 6.2 milijuna eura.

Ukupno bi Dinamo zaradio više od 35 milijuna eura na tom igraču i tako bi Olmo postao igrač na koje su Modri srušili baš sve rekorde. The Sun navodi da je Pep Guardiola ozbiljno razmatrao da pošalje formalnu ponudu za Olma prije godinu dana, ali da se tada okrenuo drugim opcijama.

Zadovoljni su kako su prošli u trgovini s Leipzigom kad je u pitanju Joško Gvardiol, nije nemoguće da se opet spoje. Bivši igrači Dinama marširaju zajedno na Otoku, nije više ništa tako nemoguće…