Dinamo čeka pakao: ‘Naletjeli su na minu, prošli su najgore od svih’

U redovima zagrebačkog Dinama baš se ne mogu pohvaliti sjajnim ždrijebom u Nyonu. Danas su Modri saznali svog suparnika u 1/16 finala Konferencijske lige, a na putu im stoji španjolski Betis, jaka momčad, trenutno sedmoplasirana u španjolskom prvenstvu.

U 17 dosad odigranih kola u španjolskom prvenstvu ovaj seviljski sastav je poražen svega dva puta. Dosad su ga pobijedili Athletic Bilbao (4:2) i Barcelona (5:0), dok je madridski Real s njima remizirao 1:1. Na ljestvici za liderom Realom zaostaju 15 bodova.

Valja reći kako su Dinamu danas u ždrijebu prijetili klubovi kao što su Ajax (Nizozemska), Olympiacos (Grčka), Sturm (Austrija), Royal Union (Belgija), Maccabi Haifa (Izrael), Molde (Norveška) i Servette (Švicarska), pa se logično nameće zaključak da Dinamo jednostavno nije imao sreće.

The draw for the UEFA Europa Conference League Knockout Playoffs is complete 🍿

Matches will take place on February 15 and 22.

The winners of each playoff will join Aston Villa and the other qualified teams in the Round of 16 draw on February 23 ⏳ pic.twitter.com/g0BQch3XSG

— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 18, 2023