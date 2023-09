Dinamo bez muke i bruke: A nije moralo biti tako, no modri i dalje pušu Hajduku za vrat

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo se nije pretrgao kako bi na pleća bacio Slaven Belupo. Naposljetku, uvjerljiva 3-0 pobjeda bez prevelikog troška, kako napora, tako i ideja. Nekako rutinski, svi bi rekli. Ipak, utakmicu je determinirao momak koji je tek došao, u svom debiju je mladi hrvatski reprezentativac zabio za vodstvo… Sve je ostalo bilo lako.

Ali, kako nogomet može biti zanimljiv. Gabrijel Vidović je Dinamo u vodstvo doveo u 25. minuti. Kako samo on to zna, Petković mu je asistirao. Samo minutu prije Slaven Belupo imao je „zicer„, bivši junior Dinama silovito je tukao, ali je konačno vratar Nevistić nešto silno teško i obranio. I tako je i on s Vidovićem usmjerio utakmicu.

Napokon, kada je Dinamo poveo sve je bilo lakše. Momčad trenera Sergeja Jakirovića razigrala se, akcije su počele biti tečnije, a nervoza je izostala. To se i čekalo. A i navijači su se raspjevali…





Rutinski

Takav Dinamo sve je riješio već na startu nastavka, u 50. minuti. Bulat je probio desnu stranu i ugledao usamljenog Petkovića, ovaj vrsni tehničar loptu je samo dotakao i usmjerio je u kut. Iako jako dobar, vratar Slaven Belupa Sušak bio je prekratak.

Svima je bilo jasno da je ta utakmica gotova, riješena. Ali, nije se dugo čekalo i na treći gol u mreži gosta. Autogol je zabio igrač Dinama koji je kod Koprivničana na posudbi. U smiješnim scenama, nakon nesporazuma s vratarom, ovaj momak učinio je nešto od čega strahuju svi nogometaši. Pogodio je vlastitu mrežu.

Jakirović je odmah reagirao, izvukao je one najbolje, Petkovića i Baturinu, kako bi se odmorili. Priliku je dao Drmiću i Rukavini. Zaista ispada da je pobjeda bila rutinska. Ono, odrađena bez muke i bruke. Ipak, kad nije bilo golova ono što je Šakota „zapucao„, a da je ušlo, moglo je dati i muke i bruke.

Ipak, ovom pobjedom, nakon trijumfa u Osijeku Dinamo se rezultatski malo sabrao i tvrdo puše za vratom Hajduka koji u nedjelju gostuje u Gorici.