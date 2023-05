‘DIJETE PUCA MITRALJEZOM, JA GA NE SMIJEM PREKINUTI’! Ma u kakvim mi to vremenima živimo: To se može riješiti jednim potezom!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Događaj kojeg nikad nećemo moći shvatiti, taj odvratan pokolj školske djece učinjen od njihovog vršnjaka i prijatelja, sve nas tjera u tjeskobu i zabrinutost, da ne kažemo i u paniku. Dijete koje se s ocem igralo i vježbalo s revolverima, pa i sudjelovalo u ratnim igrama po šumama, to je sad kao normalno, očito je bilo posve neempatično i ravnodušno.

Pitat ćete se zašto je ovaj tekst uopće u sportskoj rubrici. Recimo da ćemo se pokušati fenomenološki osloniti na cijelu tužnu priču. Dječak pun snage, na pragu života, opterećen očevom opsesijom oružjem, ali zacijelo i tehnologijom koja povrh svega najviše nudi nasilje, svoj je psihološki problem riješio masovnim ubojstvom.

Zanimljivo, ne vidi se iz istrage je li se to dijete bavilo sportom. Koji i inače može biti preventiva za sve dječje ispade, nevolje ili poteškoće. Jest, pucalo je iz revolvera, sudjelovalo u imitacijama ratnih igara, ali to nema veze sa sportom, sportskom kulturom, poželjnom životnom nadgradnjom.





Teško je danas raditi s djecom

Upravo ta tehnologija u kojoj nasilje ima krucijalnu ulogu, od igrica, priča, virtualnog pucanja i ubijanja – predstavlja najveći problem za našu djecu. Ne možemo djecu kontrolirati 24 sata dnevno, a i sami smo prezauzeti svojim poslovima, egzistencijalnim nastojanjima, djeca su prepuštena sami sebi. Ili još bolje rečeno, djecu odgajaju virtualni ratovi, a ne očinski ili majčinski, trenerski ili učiteljski savjeti.

Pisac ovih redaka bezbroj puta je čuo zapomaganja od sportskih trenera kako je danas teško raditi s djecom. I ako već i treniraju neki sport ne odvajaju se od mobitela i igrica sve do početka treninga, a čim trening završi na svom pametnom telefonskom uređaju nastave tamo gdje su stali. Taj problem nije od jučer, davno je on osviješten, i u roditeljskim domovima i u sportskim klubovima. I nemoćni smo. Fizičko oduzimanje mobitela samo na koji trenutak ili sat, primjerice dok se jede u kući ili trenira u klubu nije rješenje…

Smijemo li se zapitati kakva su nam djeca? Moramo!

Znamo li uopće koliko je bavljenje sportom uistinu dostupno djeci i mladima? Ajmo ovako, naša država financira program prevencije debljine kod djece u milijunima kuna, istodobno je bavljenje djece sportom za roditelje uistinu skup sport. Od plaćanja članarina za klubove, opreme, putovanja, natjecanja, redovnih sportskih pregleda, dvorana. Isto tako, djeci je onemogućeno rekreativno bavljenje sportom jer u klubovima se forsira samo natjecateljski sport. Više od tisuću škola u Hrvatskoj nema ni sportsku dvoranu, sportska infrastruktura je na niskoj razini u mnogim gradovima.

Dakle, dijete koje nije u natjecateljskom sportu konkurentno jednostavno se eliminira iz svih sportskih programa. Rekreativni sport praktički ne postoji ni za odrasle ni za djecu. Kao da ih sve skupa hoćemo pobacati u zamke tehnologije. Razmišlja li netko o tome?

Konkretno, situaciju u Hrvatskoj dobro je jednom zgodom opisao glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, Siniša Krajač.

„Nama je jedan od većih problema pretilost kod djece, moramo paziti i na prevenciju devijantnih ponašanja kod djece„.

Veće, bolje preventive od poremećaja u ponašanju djece nema nego kroz sport. No, kako dijete uopće motivirati za sport pokraj toliko tehnoloških zamki?









Sjetimo se riječi jednog trenera, dobrog nam znanca. Pričao nam je:

„Ja im u poluvremenu objašnjavam taktiku za nastavak utakmice a njih nekoliko potajno ispod ručnika igraju igrice. Čujem ja da nešto potiho pucketa, a on to gađa mitraljezom u nekoj igrici vojnike u jurišu. Što sam napravio? A što sam mogao? Ne smiješ podviknuti, uzeti mu uređaj. Zamolio sam ga, nije me doživio„…

U vremenima smo kada doživimo nešto samo ako netko nekog uistinu usmrti. Pa, gdje mi to i kako živimo?