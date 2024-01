Digla se euforija zbog Perišića, ali na ovo se zaboravlja, nema šanse da Ivan ovo napravi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Euforija koja je zahvatila vojsku Hajdukovih navijača zbog dolaska odavno već legendarnog reprezentativca Ivana Perišića u splitski klub ipak će morati malo splasnuti. Jest, dolazak takvog klasnog igrača uistinu slovi kao zanimljiv potez. Opet, svi pritom znako da se Ivan Perišić još uvijek oporavlja od teške ozljede ligamenata koja ultimativno zahtijeva dugotrajan i potpun oporavak.

Ozljedu je, sjetimo se, zadobio na treningu u londonskom Tottenhamu koji ga je i dao na posudbu u splitski klub. Pregovori su dugo trajali, uspješno su okončani. Samo da na koncu Perišić i naposljetku zaigra.

Prve prognoze, one optimistične, kazuju da će se Perišić opreznim tretmanima vratiti na teren tek negdje oko svibnja. A jasno je da u tom mjesecu i, ranije, završava hrvatsko prvenstvo. Ranije zbog Eura u Njemačkoj. Pa su se tako mnogi upitali – hoće li Hajduk uopće ove sezone moći nastupati za Hajduk? Biti će to nesmiljena utrka između njegovog oporavka i ritma hrvatskog prvenstva.

Euforija koja ima jasnu poruku

Dolazak Perišića inati će izrazitog smisla samo ako se ovaj, nesumnjivo i u oporavku disciplinirani igrač, na travnjak vratiti potpuno zdrav. Sve ostalo nema veze s ozbiljnim poslom. Kako je Perišić, u to čvrsto vjerujemo, željan igre prije bismo zaključili da će ovaj igrač Hajduku biti pojačanje prije za sljedeću sezonu, nego za ovu.

Jedino ako se ne dogodi čudo. No, dogodi li se čudo onda to može biti i pogubno za zdravlje ovoga igrača. Tko će ga znati, možda se čuda događaju. I voljeli bismo da se dogodi. Bez ozljede, dakako.

Neka Ivan Perišić, ako je moguće zaigra što više utakmica za Hajduk prije Eura, time bi si osigurao i mjesto u Dalićevoj reprezentativnoj postavi na europskoj smotri. No, vrijeme brzo ide, uskoro će i veljača. Sa zanimanjem ćemo pratiti oporavak jednog od najboljih hrvatskih igrača u povijesti. Koji se pod pozne igračke dane vratio u Hajduk iz kojeg je otišao prije 18 godina.

Sreća na Perišićevom licu

Na Perišićevom licu vidjela se i osjetila pri povratku u Split sreća i radost. Međutim, svjesni smo da je i on i te kako svjestan kompliciranosti njegove ozljede i recentnog mu oporavka. No, nemojmo zanemariti njegova oduvijek želja za dokazivanjem. On je u životu svaku utakmicu igrao kao da mu je prva.









Isto možemo biti sigurni kako Perišić neće ništa prepustiti riziku, niti će na teren izaći slučajno nespreman. On svoju fantastičnu karijeru zapravo i može zahvaliti svom ustrajnom radu, vježbanju, treningu i usredotočenosti. Zaista mi ne treba u ovim godinama (35) da ga neki mladac iz HNL-a pretrči i nadigra.

Zato će nam ova priča u neposrednoj budućnosti biti i te kako zanimljiva. Idealno bi bilo da se Perišić zaista što brže vrati na teren, znamo da je toliko savjestan i odgovoran da na svoj oporavak troši i zadnje atome snage i savjesti, a u toj idealnosti bi ga mogli vidjeti čak i na europskoj smotri. To mora biti želja za svakoga tko voli nogomet, a pritom ga i poštuje.

Vrijeme brzi leti, prvenstvo se nastavlja već za desetak dana. Perišić će isprva u Hajduku biti tek ohrabrenje i poticaj. Na igračke dosege valjati će pričekati. To je valjda svima jasno. Čovjek s iskustvom iz najvećih europskih klubova ima što reći, savjetovati i podučiti svoje sadašnje suigrače iz Hajduka. Ali, tim istim suigračima najpreče je njegovo igračko umijeće.

Sa potpuno zdravim Perišićem u Hajduku to bi bila rapidno druga priča. Ovako smo svi na čekanju…