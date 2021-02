DESETKOVANI REAL NA TEŠKO GOSTOVANJE: Zidane mora popunjavati momčad s igračima iz Castille

Zinedine Zidane ove sezone muku muči s ozljedama igrača, pa mu se tako za predstojeći susret u La Ligi, uz već ozlijeđene igrače, na listi našao i pouzdani golgeter Karim Benzema. Kako bi uopće ima dovoljan broj igrača Zidane je pozvao pet igrača iz Castille, kako bi popunio kadar za sutrašnje gostovanje kod Valladolida.

Vojska ozlijeđenih igrača Reala je impresivna i na njoj se nalaze svi prvotimci od Edena Hazarda, Sergija Ramosa, Karima Benzemu, Danija Carvajala, Marcela, Rodryga, Edera Militaa, Alvara Odriozole do Fedea Valverdea.

Casilla je inače druga momčad Reala iz Madrida i natječe se u trećoj španjolskoj ligi te su tehnički oni mogli popuniti zapisnik koji je ovako i onako poluprazan pošto se na popisu našlo samo 19. igrača.

Tako su na popisu iz Casille za sutrašnju utakmicu protiv Valladolida, koja se igra od od 21 sat, svoje mjesto našli Victor Chust, Antonio Blanco, Sergio Arribas, Hugo Duro i Miguel Gutierrez.

