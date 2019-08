DERBI SJEVERA I JUGA: Satovi će stati i jedino što će biti važno jest tih 90 minuta utakmice

Autor: Edwin Nicky Džemidžić

Dinamo i Hajduk. ‘Bili’ i ‘Modri’. Zagreb i Split. Sjever i Jug. Dva različita mentaliteta, dva načina izražavanja ljubavi prema sportu, prema nogometu, prema ovim klubovima. Danas je došao taj dan – dan derbija. Kada istinskim i vjernim navijačima stanu satovi i samo je bitno onih 90 minuta. Tko će pobijediti, tko želi više pobjedu? Naravno i jedni i drugi, jer za ovu utakmicu ne treba dodatne motivacije. Treneri svojih klubova ne trebaju održavati velike govore, dovoljno im je reći ime svog rivala.

Dinamo i Hajduk su najuspješniji hrvatski klubovi. Imaju tradiciju, imaju vojsku navijača. Dinamo je uspješniji od Hajduka, pogotovo ako gledamo prvenstvo. Otkada je osnovana Hrvatska i pokrenuta Hrvatska nogometna liga, Dinamo je osvojio 20 naslova prvaka države, dok je Hajduk osvojio 6 naslova prvaka države, zadnji put već davne 2005.godine. Bilo je iznenađenja u ligi gdje je Zagreb osvojio prvenstvo u sezoni 2001./2002., te NK Rijeka koja je osvojila prvenstvo 2016./2017. i prekinula dominaciju Dinama. Kada gledamo Hrvatski nogometni kup, Dinamo je opet uspješniji – osvojili su 15 puta “Rabuzinovo sunce”, dok je Hajduk 6 puta.

Povijest je tu, tradicija je tu, ali izjednačnosti nema. Dinamo je suvereniji od Hajduka, kud i kamo su bolji i uspješniji od svog dalmatinskog rivala. Otkad je samostalne Hrvatske, Dinamo i Hajduk su odigrali sveukupno 219 susreta. Dinamo ima 96 pobjeda, Hajduk 68 pobjeda te je 58 utakmica završilo bez pobjednika. Zagrebački klub je postigao sveukupno 312 golova, dok je Hajduk postigao 250 golova. I to treba uzeti u obzir, Dinamo je po svemu uspješniji.

U današnji derbi, Hajduk ulazi s bodom zaostaka za svojim mrskim rivalom. No, unazad par sezona, točnije zadnjih 5 sezona, određeni derbiji kada su se igrali nisu imali rezultatske napetosti i važnosti. Prošle sezone, 2018./2019. kada je Dinamo igrao osminu finalu Europa lige (izbacila ih portugalska Benfica), Hajduk je na kraju zaostao velikih 30 bodova te su završili na 4. mjestu u prvenstvu. Sezona 2017./2018., Hajduk je završio na trećem mjestu, no bili su blizu, samo 7 bodova manje su imali. U sezoni 2016./2017., NK Rijeka je bila prvak, Dinamo je završila na drugom mjestu te je Hajduk ponovno bio treći, no sad razlika između ‘Bilih’ i ‘Modrih’ bila je 17 bodova. Sezona 2015./2016., opet isti scenarij, Dinamo prvak, Hajduk treći, bodovna razlika “samo” 24 boda. Dolazimo do one sezone 2014./2015. kada je Dinamo bio izrazito suveren, no bez većeg europskog uspjeha, no u Hrvatskoj su bili odlični, prvaci. Hajduk je bio treći, ali što najviše boli je činjenica da je razlika bila čak 38 bodova. Samo za usporedbu, te sezone osmoplasirani Osijek je imao 36 boda.

Dakle, u posljednjih 5 sezona, kada zbrojimo sve zaostatke koje je Hajduk imao za Dinamo dolazi do brojke od koje se vrti u glavi, čak 116 bodova razlike. Previše, mnogo, no to samo pokazuje kako je Dinamo bolje posložena momčad i bolje posložen logistički. Hajduk već dugo nije izbacio kvalitetnog igrača iz omladinskog pogona, slabo se radi sa ‘tićima’ i ne daju im se prilike. Dovode se nekvalitetni stranci koji ne znaju nositi dres Hajduka i zbog toga je razlika. Možemo se usuditi kako je zadnji kvalitetan stranac u momčadi Hajduka bio Senijad Ibričić, koji je nosio dres s ponosom i časti.

Dinamo s druge strane, ima jednu od najboljih omladinskih škola u Europi, uz bok je čuvene Barcelonine ‘La Masije’ te Ajaxove škole nogometa. Što treba dalje nadodati kada jedan Dani Olmo je otišao iz Katalonije i pridružio se Dinamu te se formirao u igrača kojeg želi pola Europe. Daje se prilika mladim igračima, omladinske momčadi sudjeluju na raznim međunarodnim natjecanjima i plod njihovog rada je očit. Nakon pola stoljeća, Dinamo je prezimio u Europi i u osmini finala ispali od moćne Benfice, ali bili su parirali, nadigravali su se s portugalskim velikanom i uzdignute glave su izašli iz dvomeča. Ponosno su mogli reći da su izgubili od bolje momčadi.

Zadnja utakmica se odigrala 29.svibnja ove godine i Dinamo je pobijedio rezultatom 3-1. Hajduk je pak zadnji put pobijedio na Maksimiru četiri dan nakon Valentinova, točnije 18.veljače 2018. i rezultat je bio 1-0 za splitsku momčad.

Unatoč razlici u kvaliteti, unatoč razlici u prvenstvu i u kupu, unatoč razlici u igračkom kadru te unatoč razlici u logističkom dijelu, derbi je derbi. Najveći je u Hrvatskoj. Ne treba ga puno najavljivati. Gdje god se igralo, Maksimir ili Poljud, interesa će uvijek biti. Istinski navijači će uvijek pratiti svoje klubove i doći će oni navijači koji žele biti uz svoj klub, koji nisu redovni na stadionima, jer ipak dolazi mrski rival. Ovo je onaj trenutak kada svakom istinskom navijaču stane sat, bitno je onih 90 minuta i samo da se odigra taj derbi te njihova momčad pobijedi. Ništa drugo!