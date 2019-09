DERBI SARAJEVA: Željezničar deklasirao gradskog rivala!

Autor: Dnevno

U sklopu sedmog kola Premijer Lige BiH, momčad Željezničara deklasirala je gradskog rivala Sarajevo rezultatom 5-2.

Bila je to jedna fantastična utakmica vrijedna gledanja u kojoj je palo nevjerojatnih 7 pogodaka.

Sarajevo je povelo nakon samo 55. sekundi igre kada je Handžić sjajno prebacio na drugu stranu, gdje je neometani Hebibović zakucao loptu u mrežu.

Međutim, slavlje gostiju trajalo je svega šest minuta budući da je Željo izjednačio nakon dobre akcije Veselinovića i Krpića. Upravo je kapetan Plavih bio strijelac izjednačujućeg gola.

U prvom poluvremenu viđeno je još nekoliko dobrih poluprilika, a sedam minuta prije odlaska na odmor Željo dolazi do preokreta. Ovaj put je Ermin Zec centrirao, a raspoloženi Krpić ponovo postigao gol za 2:1.

I kada su svi očekivali posljednji sučev zvižduk u prvom poluvremenu, stiglo je novo izjednačenje. Nakon centaršuta Hebibovića, Sipović je nespretno reagovao i poslao loptu u svoju mrežu. Tako je 2:2 bio rezultat fantastičnog prvog poluvremena, prenosi Klix.

Uslijedio je period nešto grublje igre obje ekipe, a onda su Plavi pola sata prije kraja meča došli u novo vodstvo. Veselinović je odlično šutirao s distance, Kovačević učinio koliko je mogao, a Bojo je naletio i postigao treći gol za Željezničar.

Sve je bilo riješeno u 76. minuti. Sadiković se odlično snašao u šesnaestercu i uputio udarac koji je prošao pored velikog broja igrača i završio u mreži.

Pokušavalo je Sarajevo do kraja meča stići do izjednačenja, ali su napadi bili jalovi osim prečke Milanovića u samom finišu meča. Na kraju su Plavi stigli do još jednog pogotka, a strijelac je bio Alispahić za konačnih 5:2.

Željezničar je nakon ovog derbija preuzeo vrh tablice i još se revanširao mrskog gradskom rivalu zbog poraza u travnju. Tada je Sarajevo pobijedilo Željezničar 3-0.