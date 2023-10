Dejan Lovren u strahu za obitelj u Francuskoj

Događanja van nogometnih terena u Francuskoj potresaju tu europsku državu, a u centru ružnih događanja je i klub bivšeg Vatrenog Dejana Lovrena, koji je u intervjuu za RTL otkrio stanje u Lyonu.

Kako smo već pisali, u nedjelju huligani su napali autobus Lyona u Marseilleu kamenjem i bocama, a u napadu je najteže prošao Lyonov trenera Fabija Grossa.

“I dalje sam u šoku, nisam baš nešto spavao. Svašta sam doživio u karijeri, ali ovako nešto nikad. Doslovce su nas zasuli kamenjem i kad su razbili skoro sva stakla, počeli su bacati boce te, nažalost, pogodili trenera u glavu. Rasjekli su mu pola lica, mislim da ima 12 šavova. Mislim da su i baklje bacali na nas poslije, ne znam jer morali smo se sagnuti, nismo znali što će doletjeti”, započeo je Lovren za RTL.

Nije normalno

“Ako se nešto ne promijeni, zakon, idući put bi moglo biti svašta. Ovakvih stvari nije bilo kad sam bio ovdje prije 13-14 godina, ovo je totalno ludo.

Nedavno su mi htjeli ući u stan iako živimo u sigurnoj zgradi. Čovjek mi sad stoji ispred stana i imamo osiguranje u zgradi. Ovo nije normalan život, osjećaj je kao da živim negdje daleko na istoku, a ne u Europi.

🚨🚨| Lyon’s Dejan Lovren was the victim of an attempted robbery. The former Liverpool defender was in action against Clermont Foot at the time of the event.

— TTS. (@TransferSector) October 23, 2023