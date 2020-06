DEJAN LOVREN DOTAKNUO SRCA NAVIJAČA LIVERPOOLA: ‘Neće biti isto bez vas’

Englesko nogometno prvenstvo nastavlja se u srijedu 17. lipnja kada će na teren istrčati nogometaši Aston Ville i Sheffield Uniteda, a na večer će se u derbiju susresti Manchester City i Arsenal.

Sve utakmice do kraja sezone igrat će se pred praznim tribinama, tako će i vodeći Liverpool potvrdu naslova pokušati uloviti bez navijača, što dakako neće biti isto. Hrvatski reprezentativni stoper i član Redsa Dejan Lovren poručio je navijačima kako bez njih nije isto.

“Danas sam prije treninga razmišljao kako je miran i tih ovaj ogromni stadion, koji na dan utakmica gori. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti opet igrati pred našim navijačima. Neće biti isto bez vas, ali znamo koji je naš glavni cilj. YNWA”, napisao je Lovren na Twitteru.

Today before training session I thought myself how massive this stadium is, today peaceful and quiet, but on match days on fire. Hopefully in the near future will play again in front of our supporters. It will not be the same without you, but we know what is our main target! YNWA pic.twitter.com/QZrFHApWc2

